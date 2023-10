Bad Bunny anuncia nueva gira, "Most Wanted Tour", por Estados Unidos en 2024

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció este jueves una nueva gira, titulada "Most Wanted Tour", que lo llevará en 2024 por una treintena de ciudades de Estados Unidos para presentar su último álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".



El artista incluyó en el anuncio, realizado en su cuenta de Instagram, el título de su recién lanzado álbum junto a la frase "No lo dejes escapar, porque quizás no lo vuelvas a ver" y una fotografía de él mismo al estilo de los fugitivos buscados por la Policía.



La gira comenzará el 21 de febrero la ciudad de Salt Lake (Utah) y, por ahora, concluirá el 26 de mayo en Miami (Florida), aunque el cantante adelantó que se añadirán nuevos conciertos.



Entre las ciudades previstas figuran Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Washington, Nueva York, Austin, Houston, Atlanta y Orlando.



La imagen publicada indica asimismo que la gira es "solamente trap" y avisa a los asistentes lo siguiente: "Si no eres un fan de verdad, no vengas".



También en Instagram, Bad Bunny subió un video en el que aparece encapuchado montado en un caballo. Se detiene frente a una pared con carteles de la gira, arranca uno y lo rompe.



"Nadie sabe lo que va a pasar mañana", de 22 canciones, incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.



La plataforma musical Spotify informó el pasado sábado que "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en 2023.



Bad Bunny obtuvo el título de artista más escuchado en Spotify durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022) y, en julio de 2023, el álbum "Un Verano Sin Ti" se convirtió en el más reproducido de todos los tiempos en la historia de la plataforma.