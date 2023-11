Equipo de Periodistas

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, lloró al ver y abrazar al cantautor nicaragüense Luis Pastor González, autor de la canción "La Nicaragüita de mi amor" dedicada a Palacios, Miss Nicaragua 2023.

La cadena de televisión Telemundo compartió un video en el que sorprenden a Sheynnis Palacios con la llegada del cantautor nicaragüense.

“Yo estaré con vos en todo tiempo,

en el presagio limpio de la aurora,

sos la alegria de mis versos,

yo cantaré tu nombre por todito el universo,

porque sos, porque sos la chavalita linda de mi amor,

porque sos , porque sos la nicaragüita de mi amor”.

Ese es parte de una estrofa de la canción “La Nicaragüita de mi amor” que cantó Luis Pastor al ver a Miss Universo 2023.

Agradece a Dios

En una entrevista a la cadena Telemundo, la beldad nicaragüense agradeció a Dios por darle la victoria en el certamen de Belleza. Al mismo tiempo, dijo que dedicaba la corona a Dios, a su mamá Raquel Cornejo y a las niñas del mundo.

“Estoy completamente feliz todavía no me lo puedo creer sigo en el proceso de adaptación, de aceptación, pero estoy muy contenta, esto es historia para Latinoamérica, para Centroamérica y por supuesto para mi país”, expresó.

Agrega “Yo le digo a Dios esta victoria es tuya porque él me ha traído hasta acá, si ha sido parte de que yo me he esforzado muchísimo que he decidido no quedarme en modo sobrevivencia, sino ir tras mis sueños y aquí estoy cumpliendo mi mayor anhelo, siendo Miss Universo 2023, entonces esta victoria se la dediqué a Dios, a mi mamá y a todas las niñas del universo”.

Previo al anuncio del país ganador del Miss Universo, Sheynnis asegura que oraba a Dios para que se hiciera su voluntad.

“En esos momentos antes de que dijeran a la ganadora. Yo estaba orando y le estaba diciendo a Dios, que quien ganara iba a ser perfecto ,que fuera su voluntad, pero a quien le diera la responsabilidad fuera una mujer que dejara cambios, que hiciera cambios y dejará legado, yo estaba tan concentrada en mi oración, que cuando dicen mi nombre yo realmente me quedo en shock”, manifestó.

Tuve la fortuna de cantarle cómo sorpresa a la Reina del Universo @sheynnis en @Telemundo Un momento emotivo, un abrazo en nombre de tanta gente que acurruca la alegría de su triunfo. pic.twitter.com/cofT55eDNy — Luis Pastor (@luispastor00) November 20, 2023

Sostiene que el nuevo título le cambió su vida.

“La vida se me pasó por los ojos y yo dije, ahora sí, mi vida cambió, mi vida realmente cambió”, dijo.

Incluso reconoció que al momento de las preguntas sintió mucha ansiedad, pero logró canalizar rápidamente y concentrarse en el momento.

“Previo a mis preguntas de Top 5 y Top 3 a mí me empezaron a dar ataques de ansiedad y solo las personas que realmente me conocen, estaban viendo que yo estaba haciendo mis ejercicios de respiración. Yo estaba agarrando parte de mi capa y la tocaba para hacer realidad y conciencia de que estaba en ese momento, empecé a respirar, pero hubo momentos en los que sentí que me estaba faltando la respiración, pero al hacer conciencia solo te deben importar lo que te trae al presente que es lo único que realmente importa”.

Gallopinto con queso

“Yo soy bien servida con arroz, unos frijoles y un queso, la verdad que así me conquistan el estómago”, dijo Sheynnis Palacios, durante la entrevista, mientras el chef Rafa preparaba un gallo pinto, el plato popular entre los nicaragüenses.

Palacios dijo que sabe cocinar, y entre risas dijo que ahora sí puede comer con aceite, mientras compartía que el gallo pinto es un plato que los nicaragüenses comen por las noches.