Sheynnis Palacios revive su coronación con el emotivo mensaje: “¡Te amo, mamá!”

En una entrevista para la revista Hola la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, reveló que no se miraba más allá del Top 10, también contó que su abuela no pudo acompañarla por motivos económicos, tampoco su mamá, pero le dedicó su coronación.

Al momento que Sheynnis Palacios fue coronada en el Miss Universo 2023 realizado este 18 de noviembre en El Salvador dice que se encontraba en show. Ella trataba de asimilar que se había convertido en la nueva reina universal y reaccionó emocionada con una corta frase entre labios: “Oh, my God. No lo puedo creer. ¡Te amo, mamá!”.

“Traté de llorar y no pude; la adrenalina era tan intensa en ese momento que no podía llorar. Me puse a llorar cuando vi la cámara y le dije a mi mamá: 'Te amo, mamá'. En ese momento, mis lágrimas comenzaron a fluir y siguieron fluyendo”, confesó.

La representante de Nicaragua, contó que, en medio de los abrazos de apoyo, envió un mensaje de agradecimiento a su madre porque sabía que ella la estaba viendo. “Sabía que ese mensaje llegaría a ella”, dijo Palacios.

“Mi mamá no pudo viajar por varias razones y mi abuela tampoco pudo hacer el viaje porque no teníamos los fondos necesarios para que ella viniera, además mi hermano está en sexto año de primaria y no quería interrumpir sus actividades de fin de primaria”, dijo.

Sheynnis Palacios, explicó que el mensaje que envió a su madre era un gesto de agradecimiento por formarla, inculcarle valores y convertirla en la mujer que es hoy.

“Ella fue la primera persona con la que hablé y no paraba de decir: ‘Gracias, gracias, lo hiciste. Sabía que era tuyo’. Mi mamá representa un ícono y un ejemplo a seguir para mí”, relató.

Ícono con cabello corto

Sin duda el cabello corto de Sheynnis Palacios la hizo lucir diferente entre las más de 80 participantes y asegura que fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque rompió el estigma que las participantes debían llevar cabello largo o extensiones.

“Tenía miedo porque las reinas suelen tener el pelo largo o usar extensiones, ¡y dije que no! Yo sería la persona que rompiera ese estigma y barrera y demostrara que las mujeres con el pelo corto también pueden participar”, explicó la Miss Universo. Ahora, me estoy convirtiendo en un icono con el pelo corto”, agregó.

No pensó verse más allá del Top 10

En la entrevista exclusiva de Hola, Sheynnis Palacios confesó que sabía que era una de las favoritas del público porque le habían mostrado su cariño, pero no pensó verse más allá del top 10 y lo que llegó después la sorprendió.

“Pensé: 'Está bien, es probable que esto sea lo más lejos que llegue, y es posible que no llegue al Top 5'”, luego la llamaron al Top 5, “le pedí a Dios mucha sabiduría” y se dijo a sí misma que le iría bien con la pregunta, sin embargo, empezó a sentir ansiedad.

“Recuerdo que en ese momento empezó como un ataque de ansiedad y empecé a usar mis técnicas para gestionar mis emociones”, confesó la beldad nicaragüense.

Llega al Top 3

Cuando se vio compitiendo con Puerto Rico y Colombia por llegar al Top 3, se sentía satisfecha de ser la nicaragüense que había llegado más lejos.

“Recuerdo que enfocaron mi cámara y me veía muy tranquila porque ya estaba agradecida de haber llegado al top 5. Cuando me llamaron para estar entre los 3 primeros, pensé: '¡Esto no puede ser verdad!' Mi cara ya lo mostraba”, recordó.

Para la ronda de preguntas su mente se bloqueó con los vítores para Tailandia y Australia y se concentró únicamente en responder y dice que fluyó tan natural porque había practicado extensamente acerca de Mary Wollstonecraft y cree que fue Dios quien le envió esa pregunta fácil.

“Así que pensé: 'Dios mío, me estás dando esta pregunta como un regalo'. Le dije: 'Bueno, voy a dar mi respuesta... Está bien ser la segunda finalista'. No me veía como la primera finalista porque creía erróneamente que responder en español me costaría puntos”, expresó.

Luego explicó a Hola que cuando llamaron a Australia su mente “quedó en blanco” y olvidó si debía caminar o girar porque no podía recordar nada.

“Una vez que tomé de la mano a Antonia, comencé a orar y a decirle al Señor que quienquiera que fuera el ganador, yo ya tenía la victoria porque quien ganara dejaría un excelente legado”, recordó Sheynnis Palacios y segundos más tarde ya había sido coronada como Miss Universo, la primera de Nicaragua y Centroamérica.