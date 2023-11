Grupo musical Fuzion 4 lanza canción “Te amamos Sheynnis”

Equipo de Periodistas

09:30 AM

“Yo soy la niña, qué soñó con ser Miss Universo”, así comienza el tema musical que lanzó el grupo nicaragüense Fuzion 4, en alusión a la nueva Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

La canción “Te amamos Sheynnis” que lleva más de 75 mil reproducciones y más de 100 mil comentarios fue publicada el pasado martes 21 de noviembre a la 7:00pm.

En otra estrofa de la canción, el grupo musical señala que “ahora sí saben dónde queda Nicaragua jodido, sino pregúntele a Sheynnis, nuestra reina universal”.

En la música, los artistas pinoleros destacaron el color del traje “El Zanate” que modeló Palacios durante la pasarela del traje National Costume en el certamen de belleza realizado en El Salvador.

“Diriambina es la chavala y el Güegüense te respalda,

Tu sonrisa buyanguera, hace feliz a cualquiera,

Eres con mucho chocolate con tu negro azabache,

Eres la cosa más linda que tenemos todos los nicas”, reza parte de la canción.

La letra hace referencia a los buñuelos dado que la beldad nicaragüense vendió este producto para costear sus estudios universitarios.

“Eres un buñuelito miel, tu nombre un hermoso refrán,

Sheynnis Palacios decimos con la fuerza de un volcán,

Oh Sheynnis Te amamos,

Te admiramos y felicitamos,

La belleza que te adorna te hace la gran ganadora.

Hoy los lagos y volcanes estallan de la emoción,

La primera Miss Universo de nuestra gran nación

La primera Miss Universo de nuestra gran nación”, parte de las estrofas que componen la canción.

“Mi reina inesperada”

Otro que compuso una canción para la nueva Miss Universo fue el maestro y cantautor nicaragüense exiliado Mario Rocha, bajo el lema “Mi Reina inesperada”.

“De dónde eres, de dónde vienes,

No puedo creer que tu belleza, pudo pasar junto a mis sienes

Tu cuerpo altivo de fina realiza,

Y yo en mis asuntos, no me daba cuenta”.

Agrega “Eres la chica, linda y hermosa,

Brazos con alas de mariposa,

Tu triunfo icónico constituye hito para mi pueblo,

Dulce memoria, día tan grande de nuestra historia”.

"La Nicaragüita de mi amor"

El pasado 16 de noviembre, el cantautor nicaragüense Luis Pastor González, estrenó la canción "La Nicaragüita de mi amor" dedicada a Miss Nicaragua 2023, Sheynnis Palacios.

“Yo estaré con vos en todo tiempo,

En el presagio limpio de la aurora,

Sos la alegria de mis versos,

Yo cantaré tu nombre,

Por todito el universo,

Porque sos, porque sos,

La chavalita linda de mi amor,

Porque sos, porque sos,

La nicaragüita de mi amor”.

Agrega “Voy con vos retando al viento

Latiendo con esperanza

Tus adobes preñados de ilusiones

Los olores de tus calles

Los tejados que alborotan mis recuerdos

La sonrisas aleteando de futuro

Y el latido agigantado de los sueños”.

Sheynnis Palacios, de 23 años, licenciada en comunicación social de la clausurada jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, donde jugó voleibol, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuyo edición de 2023 se celebró en El Salvador.