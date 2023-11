Sheynnis Palacios Miss Universo: “Quedó demostrado que no necesitas ser la más bella”

Equipo de Periodistas

En una entrevista brindada a la nicaragüense Martha Debayle durante su gira de medios por México, Sheynnis Palacios demostró que con su carisma, inteligencia y sencillez las razones por las cuales fue elegida como la Miss Universo en su edición 72 en El Salvador.

“Quedó demostrado que no necesitas ser la más bella, si no aquella que tiene la misión de tratar de transformar la sociedad a través de su voz”, expresó Palacios. “También quiero decirles que los certámenes de belleza van más allá de la belleza física”, agregó.

De acuerdo con Palacios, la belleza física es pasajera en todo ser humano, la que realmente importa es la “belleza interna e integral porque predomina como nuestra esencia”.

Sheynnis Palacios aseguró que su misión como Miss Universo es dar a conocer su experiencia de mi vida para todas las mujeres y niñas.

“Nosotras somos nuestras escritoras de nuestro libro de vida. Y si queremos escribir nuestro futuro tenemos que luchar con dedicación, pasión y perseverancia porque todo se puede cumplir y se llega hacer realidad porque soy el claro ejemplo de eso”, expresó Palacios.

La beldad nicaragüense resaltó que fue criada por dos madres solteras: su mamá y su abuela materna que dieron a luz cuando eran adolescentes.

“Yo decidí romper el ciclo generacional como no ser mamá joven y empezar a luchar por mis sueños. No quedarme en modo sobrevivencia y no quedarme en ya terminé la secundaria y ya voy a empezar a trabajar”, dijo Palacios.

La joven expresó que terminó sus estudios secundarios y universitarios a través de becas y a la edad de quince años su mamá quedó desempleada y la necesidad las llevó a emprender con la venta de buñuelos y otros alimentos tradicionales.

“Yo me desvelaba, caminaba bajo la lluvia en las temporadas de invierno para poder regresar a mi casa. Habían días que no tenía para regresar a mi hogar y habían personas que me ayudaban con los 2.50 córdobas para regresar. Es una experiencia muy fuerte y lloro de alegría, lloro de emoción porque lo logré mi familia lo logró”, expresó entre lágrimas.

Sheynnis Palacios recordó que en algunas ocasiones llevaba su almuerzo preparado con mucho amor por su abuelita a la universidad y por el calor se le echaba a perder.

Sheynnis Palacios abrazó con orgullo cada proceso de transformación y ejemplificó que así como la oruga pasa obligada por la metamorfosis para convertirse en una hermosa mariposa hoy en día ella se convirtió en una vocera que lleva un mensaje de esperanza al mundo.

“Por el calor de Nicaragua me perdía, pero siempre había un ángel que me daba el alimento y agradecida por cada persona que me dio raid para regresar a mi hogar, me prestó una sombrilla, el que me dio los 2.50 (córdobas) para yo subirme a un bus y llegar hasta mi casa sana y salva”, reflexionó la primera nicaragüense en ser coronada en Miss Universo.

“Mi historia es como la que muchos latinos han vivido y de la cual me siento orgullosa, porque me transformó y me preparó para convertirme en la mujer hoy en día soy”, dijo.

Interés por conocer de Sheynnis Palacios

Los medios de Latinoamérica han dedicado numerosas notas a Sheynnis Palacios tras su sorpresiva victoria en el concurso de belleza más importante y quienes no la conocían previo a su coronación han indagado sobre su vida privada en redes sociales.

En cuestión de horas el mismo día de su coronación, Sheynnis Palacios, se convirtió en la influencer nicaragüense con mayor número de seguidores.

Su vida cambió y atrás quedaron los años de limitaciones económicas, ahora, la recién coronada reina tendrá una residencia de un año en un lujoso apartamento en una zona exclusiva de Nueva York.

También recibirá una selección de productos de belleza de primer nivel, piezas de diseñadores reconocidos y joyas. Además, podrá promover su proyecto "Entiende tu mente" a nivel mundial.

Régimen censura exaltación

Sin embargo, la alegría por el triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo el pasado sábado 18 de noviembre se vio empañada por las reacciones políticas.

El solo hecho de que miles de nicaragüenses celebraron en las calles el triunfo de su representante ondearon la bandera nacional, fue considerado un gesto desafiante al régimen de Daniel Ortega, que desde el 2018, prohíbe las manifestaciones públicas que usen símbolos patrios.

Dos días después de la coronación de Sheynnis Palacios, dos artistas estelianos fueron impedidos de continuar realizando un mural con su rostro en la pared de una vivienda particular. Al día siguiente, Rosario Murillo emitió un comunicado acusando a los opositores de utilizar el triunfo de Miss Universo para protestar contra el gobierno, mismas que calificó de “aprovechamiento grosero” y “golpismo destructivo”.

Y cómo si fuera poco, a mediados de esta misma semana, se conoció el destierro de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti y su hija.