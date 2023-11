“Aquí no me va detener el régimen Ortega Murillo” dice Beiker Molina, artista Nicaragüense

Equipo de Periodistas

Beiker Molina, Un artista originario de Estelí, Nicaragua, quien vive en Estados Unidos, dedicó varias horas de trabajo para diseñar y tatuar el rostro de la nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

Molina, migrante que lucha por destacarse en el arte del dibujo en piel, hizo un homenaje a la primera nicaragüense en ganar el título de la mujer más bella del mundo y a los artistas nicaragüenses a quienes la dictadura de Ortega prohibió pintar un mural con la imagen de Palacios en una calle de la ciudad de Estelí.

“Aquí no me va detener el régimen Ortega Murillo” dijo Molina de 31 años, recordándole así a la dictadura que su sistema represivo no traspasa fronteras y que todo nicaragüense fuera de Nicaragua podrá honrar a la belleza nicaragüense sin que coarten su libertad creativa.

Hace cuatro días los muralistas nicaragüenses Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, cuyos nombres artísticos son Vink Art y Torch Místico, informaron a través de la red social Tik Tok que no les permitían finalizar la obra que se realizaba en las inmediaciones de la Cruz Blanca.

Al conocer la noticia, Beiker quien vive en Las Vegas, Estados Unidos, hizo la convocatoria en sus redes sociales para conseguir una persona que deseara tatuarse el rostro de Sheynnis

“Así apareció Erick Cáceres, de 26 años, un joven Nica que estaba lleno de orgullo por el triunfo de nuestra Miss Universo, que quería perpetrar en su piel el recuerdo de este momento histórico”, relató la periodista nicaragüense Leana Astorga, quien trabaja en Estados Unidos y da seguimiento a la historia.

“Fue así como tras once horas de trabajo y una técnica de híper realismo en full color, el resultado del rostro de nuestra bella Miss Universo, nuestra chavala linda, quedó plasmado en la pierna de su admirador de 26 años que sueña con algún día conocerla”, explicó Astorga en un video que publicó en sus redes sociales.

“Nadie me va a poner el freno para expresar mi arte y mi admiración por nuestra Miss”. declaró con orgullo el artista nicaragüense a la periodista Leana Astorga.