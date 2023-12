Sheynnis Palacios luce vestido del diseñador de Shakira en Gala «We Are All Humans»

La gala anual de la Fundación “We Are All Humans”, celebrada la noche del jueves en el Gotham Hall de Nueva York, contó con la presencia de la nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien lució radiante con un vestido del diseñador Rubin Singer.

El medio aliado Despacho 505 destacó que Singer es un diseñador que se ha posicionado en la industria de la moda estadounidense, y que ha vestido a Shakira, Jennifer López, Cardi B, Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift, entre otras estrellas.

En la pasarela, Miss Universo 2023, lució un vestido negro con un icónico corset en la parte alta y abajo un drapeado asimétrico de tafetán, seda y tul, raso media noche y aplique de trenza, una combinación de colores azul y negro.

En las diferentes cuentas de Miss Universo en redes sociales, la organización compartió el paso de Sheynnis por la alfombra roja donde llegó a derrochar glamour.

Durante la gala, Palacios coincidió con Mario Bautista, joven artista mexicano, que no dudó en presumir su encuentro con Miss Universo, en las plataformas virtuales «¿Cómo vas tras varios días de ser la Miss Universo?», le preguntó.

LEER MÁS: Sheynnis Palacios la reina universal que defiende a los animales de la calle

Sheynnis, siempre con una sonrisa y elocuencia expresó lo maravillosa que ha sido la experiencia y lo mucho que la ha disfrutado.

También coincidió con Raúl de Molina, presentador del programa «El gordo y la flaca», con quien posó para la lente de la prensa internacional, indicó Despacho 505.

El evento unió a los líderes hispanos de opinión y dirigentes empresariales de origen latino, quienes coincidieron en elevar sus voces por una comunidad hispana que sea agente de cambios y avanzar en representatividad.

SEGUIR LEYENDO: Miss Universo Sheynnis Palacios irradia elegancia en su primera sesión fotográfica oficial con la corona

“Nuestro objetivo es elevar el papel clave que desempeñan los hispanos en nuestra sociedad, destacar a los campeones que elevan a la comunidad, celebrar las increíbles contribuciones hispanas y movilizar apoyo para eliminar las barreras que enfrentan”, reza el sitio web de «We Are All Humans» .

Añaden “Estamos comprometidos a convertir la percepción general de los latinos de invisible a visible, de negativa a positiva, de tomadores a creadores”.