Miss Universo Sheynnis Palacios: “Nuestra reina dorada”

Equipo de Periodistas

Enero 22, 2024 04:03 PM

La nicaragüense Sheynnis Palacios volvió a México para iniciar su gira 2024 como Miss Universo y lo hizo vistiendo prendas de los diseñadores mexicanos Victor y Jesse, así lo compartió la joven en su perfil de Instagram.

Durante sus actividades en el país azteca que está programado se desarrolle la próxima edición del certamen mundial, Miss portó distintos looks en color negro que acentuaban su figura.

Uno de los trajes que fue catalogado como “sensacional”, por revistas especializadas en moda. Se trata de un vestido largo de mangas transparentes con una sensual abertura a lo alto de la pierna izquierda.

En un segundo atuendo, Sheynnis Palacios modeló un vestido ceñido de escote con un collar dorado y sandalias y un tercer conjunto, todos negros.

LEER MÁS: Sheynnis Palacios responde en entrevista si teme volver a Nicaragua

"Me he dado la oportunidad de que varios diseñadores nicaragüenses y latinos me vistan pues quiero promover el talento latinoamericano", declaró a la revista People en Español Miss Universo Sheynnis Palacios la semana pasada.

Anne Jakrajutatip, actual dueña de la organización Miss Universo, compartió este fin de semana en sus redes sociales una serie de fotografías y videos de su visita a México junto a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

En una de las publicaciones, Jakrajutatip publicó una imagen de Palacios en traje de baño con la leyenda: "Nuestra reina dorada".

Este es el segundo viaje de Palacios a México después de su coronación del 18 de noviembre en El Salvador. La joven declaró anteriormente que sus visitas al país azteca serán frecuentes porque es la sede del Miss Universo 2024.

En una entrevista brindada días atrás al grupo de medios Reforma, Palacios afirmó que, mientras dure su reinado, seguirá trabajando frente a los reflectores, pero que, una vez concluido, desea dedicarse a contar historias a través de documentales, series y películas.

“En México me encantaría trabajar (en la producción) de telenovelas, películas, pero detrás de las cámaras, y es que en México hay talento de calidad mundial”, expresó la nicaragüense de 23 años en una entrevista virtual.