Sheynnis Palacios habla de su regreso a Nicaragua: “Queremos hacerlo más histórico”

Equipo de Periodistas

Enero 25, 2024 10:35 AM

En una reciente entrevista para la revista People en español, Miss Universo Sheynnis Palacios habló sobre sus planes para regresar a Nicaragua, de su experiencia viviendo en Nueva York, y su agradecimiento a los nicaragüenses dentro y fuera del país. Entre otros temas también abordados fue aprender a superar las críticas.

Dentro de su apretada agenda como la máxima embajadora de la belleza universal, Sheynnis Palacios dejó claro que desea regresar a Nicaragua para celebrar su inédita victoria.

“Claro que sí tengo pensado regresar a mi país para convivir con mi gente este logro histórico, pero primero queremos organizarnos muy bien con los compromisos y que se dé el espacio perfecto para compartir con ellos. No se trata de ir solamente, sino de poder compartir, disfrutar y hacer el momento más histórico todavía”, relató la nicaragüense al ser consultada.

De igual manera señaló que cuando tiene la oportunidad habla casi todos los días con su familia en Nicaragua o al menos tres veces por semana “para sentir su calorcito, aprovechando la tecnología de los celulares para sentirlos cerca”.

Además, la bella nicaragüense se mostró agradecida de recibir apoyo de tantos nicaragüenses en Estados Unidos.

"Estoy agradecida con los nicaragüenses dentro y fuera de mi país que cada vez que me ven, me reconocen y me dan mensajes de apoyo y motivación... Vengo de una patria de gente linda". Sheynnis Palacios se muestra con nuevo look en su cabello durante su estnacia en México. IG: Sheynnis Palacios.

Con 23 años y tantas metas por cumplir, Sheynnis Palacios dejó en claro que desea ser reconocida por su autenticidad más allá de los títulos obtenidos. "Quiero que me conozcan más allá de mis títulos y que podamos divertirnos y reírnos un poco", expresó.

Asimismo, la nicaragüense compartió que el frío ha sido lo más difícil de sobrellevar en su nueva vida de residente en Nueva York, pero está consciente que este año será de muchos éxitos, bendiciones y cambios para ella.

“El frío ha sido lo que más me ha impactado. Tengo que decir que ya me he adaptado un poco más y lo noto porque ya no uso tanto la calefacción en el apartamento”.

Sheynnis Palacios afirmó que como latina se siente respaldada por la comunidad desde el 18 de noviembre, día que fue coronada como la primera nicaragüense y centroamericana en ganar el certamen más prestigioso del mundo.

La modelo nicaragüense también destacó que mientras espera para volver a su tierra continúa enarbolando el mensaje de la salud mental.

"En mi agenda siempre está el tema de la salud mental, abogar por ella sin importar edad, condición social o contexto pues afecta a cualquier persona", agregó.

“Si te sentís mal y te sentís triste, no te quedés ahí. Date permiso de sentir la emoción, pero también date cuenta de que podés llegar a encontrar una mejor versión de vos misma. Hay cosas que te pueden gustar y entretener, como ver películas, leer un libro, cocinar, ¡bailar!”, aconsejó.

“Yo sentí precisamente eso en El Salvador, ese intercambio, esa unión en el concurso. En la recta final no solo estaba el apoyo de mi país, sino el de toda Latinoamérica pues a medida que íbamos quedando menos candidatas y nos acercamos a las dos finalistas junto a Tailandia, sentí como el apoyo de todo un continente era para mí”.

La reina nicaragüense también explicó cómo ha aprendido a superar las críticas que a diario recibe a través de sus redes sociales principalmente por su vestuario.

“¿Yo, cómo llevo las críticas? Cuando me llego a dar cuenta de alguna, te soy muy sincera: me río y sigo adelante. La Sheynnis de hace algunos años seguramente lloraría y se martillaría la cabeza arrepentida por haber usado esa prenda. La Sheynnis de hoy dice: Está bien, a mí me encantó, me hizo sentir poderosa, magnífica, bella. Eso es lo que importa: como vos te sintás, como te mires al espejo y te digás me veo exquisita”, explicó.