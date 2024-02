Sheynnis Palacios “la reina del pueblo” cautiva Qatar

Equipo de Periodistas

Febrero 05, 2024 02:47 PM

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, cautivó la capital qatarí con su porte elegante y su belleza natural. En su paso por Doha, la nicaragüense lució exclusivas joyas que complementan a la perfección su radiante presencia.

A su llegada a Doha, Sheynnis Palacios cautivó posando con un elegante enterizo verde lima del reconocido diseñador venezolano Ángel Sánchez.

Posteriormente, en la presentación de la nueva colección de la joyería Mouawad, lució un imponente vestido blanco complementado con un collar de diamantes de 162 quilates, robándose todas las miradas.

Sin embargo, Sheynnis Palacios busca ir más allá del glamour y la pompa que rodean su título. Su verdadero anhelo es ser recordada como "la reina del pueblo", inspirando a otras mujeres a luchar por sus sueños, según declaró en una entrevista reciente.

“Yo no quiero ser recordada como la Miss Universo 2023. Yo quiero ser la reina del pueblo, la reina de toda mi gente”, expresó la joven nicaragüense en una entrevista exclusiva con La Nación de Costa Rica.

Su objetivo principal como Miss Universo es utilizar su plataforma para promover la salud mental.

“Tengo en mis manos un medio de impacto a nivel internacional, masivo, de todas las edades, sin importar religión, situación económica, sin importar edades y tantas diversidades. Tengo en mis manos el poder de hablar de un tema que está atacando a nuestra sociedad y por qué no hacerlo desde mi experiencia”, contó.

“Cuando se habla desde la experiencia se conecta más con las personas. No es lo mismo hablar de la experiencia del hermano o del mejor amigo. Cuando vivís en carne propia lo que yo vivo, que son episodios de ansiedad, la gente dice: ella está siendo real”, añadió la joven pinolera.

En este punto, Sheynnis Palacios afirmó que continúa sufriendo episodios de ansiedad, pero su trabajo es traer a luz la salud mental para romper con las barreras y los mitos de quienes continúan estigmatizando o creen que esta condición es un mito.

Desea fundar una ONG rescatista de animales

Sheynnis Palacios es un ejemplo de que la belleza va más allá del físico y está convencida que una reina puede ser también una voz poderosa para el cambio positivo en el mundo, no solo para las personas, también para los animales.

“En mis ataques de ansiedad fueron mis perros quienes me ayudaron, sin tener una educación previa en algún centro para animales. Ellos perfectamente sabían cuando yo iba a entrar en alguna crisis de ansiedad, me ayudaban, me empezaban a lamer la mano y buscaban cómo atraer mi atención para que no entrara en un trance de ansiedad”, confió la reina nicaragüense.

“Yo tengo mucho respeto por los animales. En un futuro quiero tener una asociación de rescate animal. Todavía no sé si va a ser en mi país o va a ser fuera. Me encantaría que pudiera ser en mi país”, indicó Sheynnis Palacios.