Residente lanza su segundo álbum en solitario, 'Las letras ya no importan'

Equipo de Periodistas

Febrero 23, 2024 03:33 PM

El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, lanzó este viernes su segundo álbum en solitario, 'Las letras ya no importan', que cuenta con la colaboración de artistas como Ricky Martin y Penélope Cruz.



Otros cantantes que participan en el disco, de 23 canciones, son Vico C, Rauw Alejandro, Christian Nodal y Arcangel, según el comunicado publicado por el sello discográfico 5020 Records.



El álbum incluye algunos de sus lanzamientos de videos musicales más recientes como 'This is not America', que ha sido premiado; 'Quiero ser baladista', junto a Ricky Martin; 'Problema Cabrón', con WOS, y 'Ron en el piso'.



También forma parte del álbum su lanzamiento de esta semana, '313', con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz, que es un homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana de Residente que falleció.



En el proyecto visual de 'Problema Cabrón' aparecen la actriz española Michelle Jenner, el argentino Alberto Ammann y el serbio Darko Peri.



Todos los videos musicales publicados como parte de este álbum fueron dirigidos por Residente, que está desarrollando una faceta de cineasta y debutó como actor en la película independiente 'In the Summers', de Alessandra Lacorazza.



El primer álbum en solitario del artista, tras su exitosa carrera en el grupo Calle 13, fue lanzado en 2017 y se llamó 'Residente'



El cantante y compositor anunció a principios de este mes el nombre de su nuevo álbum, 'Las letras ya no importan', mediante un original cortometraje protagonizado junto a la actriz española Najwa Nimri.



El cortometraje narra una terapia en la que el paciente es Residente y la psicóloga, Nimri, quien le dice: "Finalmente vas a sacar tu álbum, después de seis años. Lo que más estrés te causa, las letras: Las letras importan. A todo el mundo le importan las letras".