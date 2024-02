Mariela Cerros agradece el apoyo de los nicaragüenses en Miss Mundo: “Me hacen sentir que no estoy sola”

Equipo de Periodistas

Febrero 27, 2024 01:29 PM

Con la seguridad y la determinación que la caracterizan, Mariela Cerros, representante de Nicaragua, llegó a la India para competir junto a más de 111 mujeres por la corona de Miss Mundo 2024.

La gala final se llevará a cabo el 9 de marzo, y durante las próximas dos semanas, las participantes deberán demostrar su talento y sus mejores cualidades ante el jurado calificador.

“La danza es el lenguaje oculto del alma”, escribió la joven este martes tras compartir con sus seguidores que “hoy hice un tango moderno como parte de mi talento”, posteó Cerros en el mismo agradeció a su profesora de pasarela, Amarilis Soza, por su coreografía y a Eduardo Vasquez por confeccionar su vestuario y es quien también diseñó el traje típico.

La nicaragüense también agradeció el apoyo recibido durante estos días de competencia. “Y a todos ustedes que me siguen apoyando en este sueño, me hacen sentir que no estoy sola, que mi gente y mi país está aquí conmigo”, publicó la joven segoviana.

Cerros, una joven de 24 años originaria de Ocotal, Nueva Segovia, se ha preparado arduamente para este certamen. Durante las últimas semanas en su camino hacia Miss Mundo, ha destacado por su belleza natural, su inteligencia, su compromiso social y su pasión por la cultura nicaragüense.

En la India, Cerros comenzó a brillar. En la competencia preliminar de deportes, se ubicó en el séptimo lugar, lo que le permite avanzar a la siguiente fase del concurso.

Además, con su carisma sigue conquistando a críticos del ramo de la belleza y especialmente al público con su simpatía, su elegancia y preparación.

Las expectativas de Nicaragua con respecto a Cerros son altas. El país confía en que su representante tiene todas las cualidades para conquistar la corona de Miss Mundo 2024 y llevar el nombre de Nicaragua a lo más alto. “Preciosa elegante cuerpazo debería de participar en miss universo tiene mucho potencial. Nicaragua está siguiéndola”, son algunos de los comentarios que le dejan a la bella candidata.