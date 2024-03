Sheynnis Palacios: “Quiero ser esa Miss cercana que se debe a su pueblo”

Equipo de Periodistas

Marzo 14, 2024 09:19 AM

Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, cautivó a los asistentes a una gala benéfica organizada por National Community Services (NCS) en Miami, con el patrocinio del Restaurante Guacalito. El evento se centró en recaudar fondos para ayudar a grupos sociales vulnerables, como migrantes desamparados.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con Sheynnis, realizando preguntas y compartiendo momentos especiales. La reina de belleza, con una sonrisa radiante, mencionó sentirse feliz de estar entre la comunidad latinoamericana.

“Esto es un triunfo para todos nosotros, ha sido una alegría para Centroamérica y agradezco mucho que vivan esta aventura como si fuera de ustedes”, expresó la joven de 23 años en la introducción del discurso.

Sheynnis también mencionó su deseo de ser recordada como una Miss cercana y comprometida con su pueblo.

“Quiero que me recuerden como esa miss con la que vivieron la experiencia de Miss Universo, que la sintieron como suya y esa miss cercana que se debe a su pueblo porque estoy al servicio de todos ustedes”, expresó Palacios tras agradecer.

Pilares de su reinado

Palacios, fiel a su compromiso social, explicó que uno de sus principales objetivos como embajadora de Miss Universo es utilizar la plataforma del certamen para empoderar a las mujeres y promover la salud mental.

Su proyecto “Entiende tu mente”, inspirado en su propia experiencia, busca crear conciencia sobre la importancia del bienestar mental.

Explicó que entre los proyectos a cumplir como embajadora de la franquicia de Miss Universo está el de hacer de la plataforma de la organización en la nueva era una herramienta de empoderamiento de la belleza femenina que se refleje en la edición 73 del certamen.

“Yo dije quiero hacer un proyecto que me apasione y que también ayude a las demás personas. No es coincidencia que como comunicadora esté al servicio de las demás personas y desde muy pequeña me enseñaron ese valor, servir sin esperar nada a cambio”, mencionó Sheynnis.

Más allá de la belleza física

La Miss Universo nicaragüense desea que la edición 73 del certamen Miss Universo refleje un enfoque más allá de la belleza física. Su objetivo es resaltar las cualidades y capacidades de las mujeres de todo el mundo, empoderándolas y brindándoles una plataforma para brillar.

Sheynnis Palacios también colabora con otras iniciativas solidarias, como la campaña Smile Train en México, que apoya a niños con labio y paladar hendido y a sus familias. Su compromiso con la acción social la convierte en un modelo inspirador para las nuevas generaciones. “La sociedad se mueve al servicio de la gente”, concluyó.