Sheynnis Palacios: El consejo que dio Miss Universo a una niña indígena de Bolivia

"A mí me dijeron que no muchas veces, pero aquí estoy", este fue el emotivo encuentro que llenó de esperanza a una niña boliviana en el Salar de Uyani

Junio 05, 2024 12:06 PM

En el marco de su visita a Bolivia, la Miss Universo Sheynnis Palacios protagonizó un momento conmovedor en el Salar de Uyuni. Una pequeña se acercó a la reina de belleza con lágrimas en los ojos y le confesó su sueño de convertirse en doctora para ayudar a los niños enfermos.

Conmovida por las palabras de la niña, Sheynnis la abrazó con cariño y la alentó a perseguir sus sueños con determinación. La Miss Universo compartió su propia historia como ejemplo de que los sueños, sin importar cuán grandes parezcan, pueden hacerse realidad con esfuerzo y perseverancia.

"Vas a ser una gran doctora", le dijo Sheynnis a la niña. "Mirame a mí, me dijeron muchas veces que no y aquí conociendo el mundo, estoy aquí porque creí en mí, trabajé duro, porque mi mamá creyó en mí y siempre me apoyó y siempre creí en Dios".

Tomando a la pequeña de la mano, la Miss Universo le pidió que le prometiera no rendirse nunca, recalcando que tiene el potencial para lograr lo que se proponga en la vida. "A pesar de que te digan que no, vos vas a ser una gran doctora o lo que quieras ser cuando seas grande", le dijo con firmeza.

El emotivo encuentro entre Sheynnis Palacios y la niña conmovió a los presentes, quienes presenciaron un momento inspirador, ya que en repetidas ocasiones la mujer más bella del planeta ha expresado su deseo de ser ejemplo para muchas niñas porque en el pasado ella también fue esa niña que soñó en grande.

Maravillada en Bolivia

En su visita oficial a Bolivia, la Miss Universo Sheynnis Palacios ha quedado cautivada por la belleza sinigual del país, recorriendo sus diversos rincones y sumergiéndose en su rica cultura.

Su recorrido la llevó a ciudades vibrantes como Santa Cruz y Potosí, donde pudo apreciar la calidez y hospitalidad de su gente. Sin embargo, la cumbre de su experiencia llegó al pisar el Salar de Uyuni, un lugar mágico que la dejó sin aliento.

Un encuentro con la majestuosidad del Salar

En este impresionante escenario natural, Sheynnis protagonizó una sesión fotográfica única, ataviada con la icónica pollera, traje típico de la región. Esta iniciativa busca potenciar el Salar de Uyuni como un destino turístico de primer nivel, promocionando al mismo tiempo la Fiesta Grande de Bolivia, el Ch'utillos.

Conexión profunda con Dios

Más allá de la belleza estética, Sheynnis Palacios encontró en el Salar de Uyuni una conexión profunda con la naturaleza y la cultura boliviana.

"Es una maravilla", expresó conmovida la beldad nicaragüense. "Aquí he podido conectar con Dios y agradecer la oportunidad de compartir con ustedes".