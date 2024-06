Miss Universo se empapa de cultura y hace obra social en su visita a Bolivia

Equipo de Periodistas

Junio 05, 2024 07:10 PM

La nicaragüense Sheynnis Palacios, actual Miss Universo, disfrutó de los paisajes, la gastronomía y la cultura de Bolivia en una visita a dos regiones del país suramericano, donde también promovió una recaudación de dinero para ayudar a niños con cáncer.

La reina de belleza compareció este miércoles ante los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, luciendo un tipoy, la vestimenta tradicional de las mujeres en esa región boliviana.

"Bolivia es un hermoso país, con hermosos paisajes y lo mejor de todo es la calidad del pueblo boliviano. Ustedes nos han llenado de calor, de amor", aseguró Palacios, quien llegó a Bolivia el lunes, dentro de una gira por distintos países.

La joven de 24 años visitó el martes el salar de Uyuni, el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos turísticos bolivianos y alberga una de las mayores reservas mundiales de litio.

Este desierto de sal está situado en Potosí, región fronteriza con Chile y Argentina, ubicada en el suroeste boliviano.

Durante esta jornada, Palacios cumplió una nutrida agenda en Santa Cruz, que incluyó un evento para recaudar dinero para niños con cáncer.

En la comparecencia con los medios, se emocionó hasta las lágrimas al probar los típicos 'horneados cambas', entre ellos las roscas de maíz que le hicieron recuerdo a su Nicaragua, que "siempre" la tiene "presente".

La joven señaló que siempre que tiene la oportunidad de hablar con niñas alrededor del mundo, les deja "el mismo mensaje y es que crean en ellas".

"Y que sueñen, sueñen en grande, y a pesar de que incluso tu familia te diga 'no, ese sueño no se va a volver realidad, así no es la vida', tú digas sí, porque cuando el sí se dice sí es más poderoso, cuando crees en que se puede volver realidad se va a volver realidad", expresó.

Palacios ratificó su "pasión" por la comunicación y sobre todo por la producción audiovisual, ya que si bien ahora está frente a "millones de cámaras", prefiere estar "detrás de la cámara" y "exponer las maravillas que existen en el mundo a través de documentales, de productos cinematográficos y también en una agencia de publicidad".

Sheynnis Palacios, licenciada en comunicación social por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuya edición de 2023 se celebró el 18 de noviembre en El Salvador.

La reina de belleza vive en Nueva York para atender sus compromisos con la franquicia internacional y por ahora no tiene fecha de retorno a Nicaragua.

El equipo de Miss Nicaragua atraviesa un momento complicado en su país después de que la exdirectora de la organización Karen Celebertti fue desterrada por el Gobierno que preside Daniel Ortega y acusada por los delitos de conspiración y traición a la patria.