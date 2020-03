Las palabras que usó Belinda para explicar la relación que tiene con Yahir

La cantante confesó que su compañero de reparto le ha ayudado sobre el escenario

Desde que Belinda y Yahir fueron anunciados para protagonizar el musical Hoy no me puedo levantar, fueron relacionados sentimentalmente por la química y complicidad que muestran sobre el escenario, sin que ninguno de los dos confirme un romance.

Con más de 30 funciones de la temporada ofrecidas, las especulaciones continúan y ahora fue Belinda quien dedicó unas cariñosas palabras a su compañero de reparto y resaltó que la obra es convincente gracias a la estupenda relación que han forjado.

En entrevista con René Franco para el programa La Taquilla, la intérprete de Luz sin gravedad mencionó que la participación de Yahir le ha facilitado su primera incursión en el teatro musical.

“Él es un tipazo. Yo estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, no solo nosotros, todos. Hemos formado una familia; porque el teatro es eso, formar una familia, trabajar en equipo, apoyarnos entre todos y todos somos uno, porque todos estamos en el escenario”, confesó la joven esquivando los cuestionamientos sobre un posible romance entre ambos.

“Tenemos mucha química, porque ya nos conocemos y trabajamos juntos en La Voz”, añadió Belinda para justificar la buena relación que muestran en escena y que muchos ha hecho pensar que sostienen un romance.

Tras las constantes referencias del conductor radiofónico sobre un posible noviazgo, la también actriz refutó: “Y bueno, es un hombrezote, ni modo que no tengamos química”.

La famosa mencionó que está en su mejor momento artístico, ya que su desempeño le ha dejado gran alegría, lo que también fue observado por su gran amigo, Diego Boneta, quien tuvo la oportunidad de asistir a las funciones la semana pasada.

“Diego Boneta, que es mi amigo de muchos años, me dijo ‘nunca te he visto más feliz que ahorita’, fue lo primero que me dijo y me conoce desde que tengo 15 años”, dijo la cantante.

“Yo transmito esa felicidad, porque disfruto de lo que hago, porque el teatro lo tienes que disfrutarlo. Al principio estaba estresadisima, vomitaba, me ponía nerviosa, soñaba que se me olvidaba la línea, soñaba que me caía en la coreografía, que se me olvidaba el guión y además me dio influenza, estuve en el hospital, era un pánico que le tenía al teatro que se reflejó en el cuerpo y físicamente estaba muy mal, después de la primera función se me quitó todo y lo he disfrutado como nada”, añadió.

Cuando inició la temporada corta de Hoy no me puedo levantar, los cantantes desmintieron un romance pero sí confirmaron que sus besos son reales.

“Cada vez que me subo al escenario soy María y María está enamoradísima de Mario”, dijo Belinda sobre la relación profesional que lleva con su compañero Yahir y aseguró que no existe romance en la vida real.

Sobre los apasionados besos que los actores se dan en la obra, Yahir aseguró que “no me cuesta nada, son besos reales, no existe un plástico para no besarla”.

Sobre ello, la intérprete de Bella Traición comentó que se trata de “un beso divertido y es un beso bien”.

La nueva temporada del musical fue estrenada el pasado 31 de enero y estará en escena hasta el 4 de abril en el Centro Cultural Teatro II de México.

El musical basado en las canciones de Mecano, Hoy no me puedo levantar, se estrenó por primera vez en el 2005 en Madrid y, según ha explicado en diversas ocasiones el productor Alejandro Gou, ésta podría ser la última vez que esté en escena, pues los derechos vencen en abril de este año.

Entre los actores que han representado a María y a Mario en otras ediciones participó Danna Paola, Alan Estrada, María León y Mariano Palacios.