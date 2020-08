Corte Suprema ordena arresto domiciliario contra Álvaro Uribe, ex presidente colombiano

La Corte Suprema de Colombia giró arresto domiciliario contra el ex presidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, en un caso de fraude procesal y soborno. Esta es la primera vez en la historia que se impone esta medida contra un ex jefe de Estado.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió en twitter el ex mandatario colombiano.

La Corte de Justicia investiga a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a 2015.

El parlamentario Iván Cepeda, a través de una serie de testimonios de ex paramilitares denunció que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país y estableció el vínculo entre el ex presidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia.

Entre los testimonios figura el de Juan Guillermo Monsalve, quien era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Monsalve aseguró que en ese lugar y con el conocimiento de Uribe, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país.

Ante los señalamientos, el ex jefe de Estado pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos, por el contrario, las autoridades de justicia consideraron que Uribe, es quien tenía que ser investigado.

Tras la orden de arresto domiciliar, el presidente Duque salió en defensa de Uribe: ¨Yo espero que un ex presidente de la república, cualquiera sea el ex presidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, entre otras cosas porque es un principio del debido proceso¨.

Uribe, ex presidente de la República entre 2002 y 2010, no solo fue el primer mandatario en servir dos períodos consecutivos en el primer cargo de Colombia, sino que se encargó de poner en su reemplazo a su sucesor, Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos.