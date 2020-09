Policía esposó a un ciudadano por no usar mascarilla en el transporte público

9:43 a.m.

Una gran controversia se formó en Liverpool debido a que un ciudadano no portaba su mascarilla la cual es una medida para evitar la propagación de la COVID-19, pues un oficial de policía roció a un pasajero de tren con gas pimienta, debido a que este se negó a usarla informó el medio Infobae.

Se conoce que los hechos sucedieron en un servicio de la línea Wirral, en la estación de Lime Street, en Liverpool, donde, según una grabación difundida por redes sociales, un policía se acerca a un sujeto para indicarle que debía usar la mascarilla, pero el hombre se resiste a ello, además de argumentar que no puede hacerlo, pues tiene una “condición médica”.

Lea Más: Expresidenta de Costa Rica retira su candidatura a la presidencia del BID

Según la información obtenida, el oficial de la Policía de Transporte Británica insiste en que debe tener el accesorio de protección contra la COVID-19 o de lo contrario deberá bajar del tren, pero el hombre, con los brazos cruzados y un semblante de molestia evidente, se niega a seguir las instrucciones.

“La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme”, dice el sujeto mientras el policía está parado a su lado. Tras un intercambio de palabras, la situación llega al punto más álgido cuando el oficial decide jalarlo para que salga del tren ante la negativa de usar la mascarilla.

No Olvide Leer: Mujer asesina a su hija de tres años con un cuchillo

Tras una serie de forcejeos, el policía saca una botella de gas pimienta y la acerca de manera amenazante al sujeto, quien se defiende y esconde entre sus brazos para que no le rocíen la sustancia en lo ojos. Mientras la discusión se calienta más, la persona que está grabando el momento le recuerda al policía que el hombre padece una “condición médica”.