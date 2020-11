Primer resultado oficial: Victoria de Trump en Kentucky

Los estados de Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia echaron ya el cierre a los comicios y comenzaron el recuento.

Por el momento, el presidente Donald Trump se ha alzado con la victoria en Kentucky e Indiana, con ocho y cinco votos electorales, respectivamente. Por su parte, Biden se ha hecho con los cinco votos electorales de Vermont.

A los pocos minutos de que comenzaran a cerrar los primeros centros de votación en la Costa Este del país, se produjeron los primeros resultados oficiales de los comicios.

Mientras que Trump se ha alzado con la victoria en dos bastiones republicanos como son Kentucky e Indiana, Biden se proclamó vencedor en Vermont.

Kamala Harris defiende la importancia de los comicios

La senadora y aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, insistió este martes en la importancia de cada elector en la justa del 3 de noviembre, al tiempo que enfiló contra el presidente Trump.

“Lo que más teme Donald Trump no es a Joe Biden o a mí. Es el poder del pueblo”, dijo la senadora desde su cuenta de Twitter.

También vía tuit, Harris alentó a sus seguidores: “Necesitamos su ayuda para hablar con más votantes y recordarles que vayan a votar hoy (…) Joe Biden sabe que no importa de dónde venimos o dónde vivimos, no importa nuestra raza o género, origen o fe; no importa cómo nos identificamos o a quién amamos; no importa el idioma que hable su abuela, lo que tenemos en común es mucho más fuerte que lo que nos divide”.

En tanto el presidente Trump ha estado tuiteando durante el día, haciendo hincapié en la importancia de los logros económicos: “¡Sal y VOTA! Bajo mi administración, nuestra economía está creciendo a una tasa más rápida que nunca con un 33,1%. ¡El año que viene será el año económico más grande en la historia de Estados Unidos!”, sentenció.