Caza Huracanes encuentran lluvia de granizo dentro de Iota previo a su impacto en Nicaragua

Los pilotos de los aviones caza Huracanes que sobrevolaron el poderoso huracán Iota mientras azotaba el caribe, se quedaron perplejos al encontrarse con lluvias de granizo dentro del fenómeno, algo muy inusual según los expertos, reportó el medio digital La Pauta Honduras.

The @53rdWRS had a bumpy ride this morning! 🌩️



Not only did they encounter a lot of lightning, they also reported hail in #Iota's southwest quadrant. That is VERY rare since tropical cyclones are warm-core systems! 🌀 pic.twitter.com/kBkYyVmOOK