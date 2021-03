Biden avisa que EE.UU. podría posponer su retirada de tropas de Afganistán

11:39 a.m.

Biden explicó que está "en el proceso" de determinar cuándo las tropas dejarán el país

Washington, 17 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este miércoles que será "duro" cumplir con el compromiso de retirar sus tropas de Afganistán el primero de mayo, tal y como se comprometió su antecesor, Donald Trump, por lo que el repliegue podría posponerse.



En una entrevista con la cadena ABC, Biden explicó que está "en el proceso" de determinar cuándo las tropas dejarán el país, al que llegaron en 2001 con la misión de dar caza a Osama Bin Laden, el "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de ese año, y castigar a los talibanes que le habían dado refugio.

Preguntado sobre cuánto tiempo podrían quedarse los soldados estadounidenses, Biden dijo que "no mucho más" tarde del primero de mayo, una fecha que "podría cumplirse, pero es duro" conseguirlo.



Además, Biden criticó el acuerdo al que llegó el Gobierno de Trump para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán el primero de mayo, que tenía como condición que los insurgentes prometieran garantizar que el territorio afgano no acogería a terroristas extranjeros ni serviría de base para cometer atentados contra otros países.



Esos entendimientos forman parte del histórico acuerdo firmado en febrero de 2020 en Doha y que también estableció las bases para un diálogo entre los talibanes y el Gobierno afgano.



"El hecho es que ese no fue un acuerdo negociado de manera muy sólida por el presidente, por el expresidente. Por lo tanto, estamos consultando con nuestros aliados, así como con el gobierno (afgano), y esa decisión está ahora mismo en proceso", indicó Biden.



Cuando Trump firmó el acuerdo, solo había 12.000 soldados estadounidenses en Afganistán, lo que supone un importante descenso con respecto a los 100.000 que llegó a haber en 2011.



Actualmente, hay unos 2.500 efectivos y mil miembros de las fuerzas especiales, según informó The New York Times la semana pasada.

Mañana jueves se celebrará en Moscú una conferencia sobre Afganistán en la que participarán el Gobierno afgano, los talibanes, Rusia y EE.UU. y a la que, además, están invitados China y Pakistán.



Esta reunión forma parte de los esfuerzos internacionales, liderados por Washington, para acelerar las negociaciones de paz intraafganas en Catar, estancadas durante más de seis meses sin progresos significativos, entre el Gobierno de Afganistán y los talibanes.

Afganistán vive una intensificación de la violencia y una ola de ataques selectivos contra civiles afganos en áreas urbanas, que se producen a pesar de las negociaciones de paz en marcha y sobre todo desde la firma del histórico acuerdo en febrero del año pasado entre EE.UU. y los talibanes.



La mayoría de las víctimas de estos ataques son civiles, incluidos activistas de derechos humanos, intelectuales y periodistas, en muchos casos mujeres.

