Familia Ortega Murillo y CARUNA mencionados en informe de lavado de dinero de Estados Unidos

8:05 a.m.

La familia presidencial en Nicaragua está bajo el escrutinio de los Estados Unidos y podrían caerle más sanciones, tras el informe que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y crimen organizado donde destacan que la familia presidencial está buscando como sacar sus riquezas.

“Las designaciones de la OFAC siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero y como la primera familia ( presidencial) busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras” detalla el informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Para el analista político Bosco Matamoros la mención de la familia del mandatario Daniel Ortega "rompe" con la "prudencia diplomática" y constituyen un señalamiento que convierten al país en una isla de "toxicidad" ya que no solo implican a los actores políticos, sino que a las instituciones del Estado porque no se persigue la corrupción y hay falta de transparencia.

"La mención de funcionarios de altísimo nivel, la mención de los mandatarios del país, rompe con lo que tradicionalmente es la prudencia diplomática, pero al mismo tiempo dramatiza la profundidad de la crisis de los actores políticos de Nicaragua de cara a la comunidad internacional. El país necesita un repensamiento, un cambio dramático sino estamos en una situación de precariedad que afectará no solamente a la clase política sino a la clase empresarial nicaragüense, la marca de Nicaragua está deteriorada, está contaminada" argumentó Matamoros.

Familia Ortega Murillo más vigilada

Para el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, la mención de la familia Ortega Murillo en este demoledor informe del Departamento de Estado, sugiere que vienen más sanciones y están más vigilados de cada operación financiera que hagan para buscar como lavar el dinero producto de la corrupción tanto afuera como adentro de Nicaragua.

"Habla de la primera familia, de la familia presidencial que buscan como trasladar sus riquezas y activos que puedan transitar fronteras. Es decir lo que está planteando el gobierno de Estados Unidos, es que empezando por la familia presidencial Ortega y Murillo están buscando como trasladar todo ese capital a paraísos fiscales, lo que se puede esperar es que haya más observación sobre todo estos capitales. Me llama la atención que habla de CARUNA, la cooperativa de ahorro y crédito que en algún momento Enrique Sáenz (economista) había denunciado la devolución de 2 mil 500 millones de dólares, es decir a partir de ahí se puede empezar a medir, el capital de los Ortega Murillo y sabemos que todo esto no es producto de trabajo sino que es por la cooperación venezolana" analizó Samcam.

Sobre las apariciones sorprendente de dinero en grandes cantidades, el informe indica que “Aunque las incautaciones de dinero continúan creciendo, la unidad del gobierno que administra los fondos incautados es controlada por los leales a Ortega. La falta de transparencia genera preocupaciones sobre el destino final de los fondos incautados, que pueden destinarse a apoyar actividades represivas contra oposición, con la facilitación del gobierno de Ortega”, señala el Departamento de Estado e informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua compartió que habían ocupado 16 millones de dólares hasta el mes de octubre del 2020, la más grande en los últimos ocho años.

Esto confirma lo que ha denunciado desde hace 3 años el Mayor en retiro Samcam, quien recuerda que las apariciones misteriosas de dólares "abandonados" se dan con más frecuencia desde julio del 2018, cuando comienzan a surgir los paramilitares que participaron en la operación limpieza.

"A raíz del surgimiento, de la aparición de paramilitares preparados por el Ejército, organizados por el Ejército, armados por el Ejército ya hay sobradas evidencias, aunque el General Avilés niegue la existencia de paramilitares, sabemos que desde julio del 2018 y ya desde ahí a finales del 2018, 2019, 2020 comienzan aparecer alijos de dinero donde no capturan a nadie, no hay droga de por medio sino que el dinero cae como mana del cielo y estamos hablando de más de 20 millones de dólares lo cual es el pago a paramilitares (...)sabemos que toda esta plata es el pago por peaje del narcotráfico internacional por atravesar la frontera" sostiene Samcam.

Métodos de lavar dinero en Nicaragua

Una de las formas de lavar dinero que destaca el informe es a través de actividades de construcción, minería (oro), ganadería, y servicios. Desde ya este experto en seguridad, considera que cuando la familia Ortega Murillo, sus allegados y empresas ya no tengan posibilidades de trasladar dinero a paraísos fiscales, lavarán dinero dentro de Nicaragua.

"Ya les queda poco margen de lavar dinero afuera y ¿Qué les queda?, lavar adentro y ahí vamos a ver el boom de los desarrollos habitacionales, construcción en las cuales llama poderosamente la atención que el Ejército sea el que más desarrollo inmobiliario tienen" dijo Samcam y mencionó la construcción de lujosos condominios en San Juan del Sur que oscilan entre 200 mil a 700 mil dólares "y lo ponían como inversionistas extranjeros cuando todos sabemos que es a través del IPSM (Instituto de Previsión Social Militar) del Ejército".

Samcam agregó que "aquí a nadie engañan, los Estados Unidos no son tontos, podrán hacerse los tontos por conveniencia, pero no son tontos y saben lo que se está moviendo en ese gran capital del IPSM" aunque el informe no vincula al Ejército, ni al IPSM directamente.

El militar en retiro calcula que anualmente en Nicaragua se lavan 1,500 millones de dólares, basado en un informe de flujos ilícitos "y la UAF (Unidad de Análisis Financiero) nunca mira eso, quisiera saber ¿Qué hace el General (actual director de la UAF) sobre esos 2,500 millones de dólares en CARUNA de gente que no trabaja, que nunca han trabajado?" cuestiona al hacer la diferencia que la UAF está más pendiente de los montos de las remesas o transferencias de 600 dólares que puedan ingresar a una cuenta bancaria de Nicaragua, que en los miles de millones de dólares que son parte del conglomerado de empresas de la familia presidencial, fortuna acumulada producto de la corrupción durante su permanencia en el poder.

"Estos personajes que me imagino con nombre y apellido los tienen en un listado, con nombre y apellido se refieren al Ministro Iván Acosta, se refieren a CARUNA, con nombre y apellido se refieren a la familia presidencial, y las sanciones de la OFAC y Departamento de Estado. Es una muestra evidente que esta gente están en el ojo del huracán ¿Qué hay que esperar? más sanciones, apoyadas con todos estos indicios de corrupción" argumentó Samcam.