Graban a directora de un centro escolar golpeando con una tabla a una alumna de 6 años

Un video capta el preciso momento en donde una directora de un centro escolar agrede físicamente a una alumna de 6 de edad con una tabla de madera, razón por la cual podría enfrentar cargos, según destaca el medio People en español.

Según el medio la sospechosa fue identificada como Melissa Carter, responsable de la escuela primaria Central en la ciudad de Clewiston, quien supuestamente castigó a la niña golpeándola varias veces con una tabla en una escuela de La Florida en Estados Unidos.

"Con el odio con el que golpeó a mi hija, quiero decir que fue un odio que, realmente nunca le pegué a mi hija como ella le pegó a ella", dijo la madre de la pequeña en español y llorando al canal de televisión WINK. "Yo nunca la había golpeado".

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe