Unión Interparlamentaria llegará a Venezuela para un encuentro con diputados

Caracas, 23 ago (EFE).- Miembros de la Unión Interparlamentaria (UIP), liderada por su presidente, Duarte Pacheco, llegarán este lunes a Venezuela para sostener un encuentro con parlamentarios del país, informó este lunes el Gobierno del país caribeño.



"Este lunes llegan al país miembros de una delegación oficial de la Unión Interparlamentaria (UIP), liderada por su presidente, Duarte Pacheco, para sostener un encuentro con autoridades del Poder Legislativo, entre ellos su presidente diputado Jorge Rodríguez y su primera vicepresidenta, Iris Varela", informó el Gobierno mediante un comunicado.

La delegación de la UIP estará en Venezuela entre el 23 y 27 de agosto. La agenda comprenderá "reuniones con el grupo venezolano ante UIP, además de la comisión especial de diálogo, paz y reconciliación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", agrega el texto.



Igualmente, la UIP se reunirá con las bancadas parlamentarias y representantes de los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Poder Moral.



Otros integrantes de la delegación son Nassirou Bako-Arifari, presidente del Comité de los Derechos Humanos de los parlamentarios, y como miembro de la misma, Samuel Cogolati, así como Esther Anyakun Davinia, del Comité Ejecutivo.



En abril, el Gobierno invitó a una delegación del Comité Ejecutivo de la UIP a Venezuela para que "conozca la verdad de Venezuela (...), y sepa del trabajo en pro de la paz y la reconciliación que ha emprendido la nueva AN", recalcó en una oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez.



En junio, la exparlamentaria opositora Delsa Solórzano denunció que el Gobierno de Venezuela negó la entrada al país a una delegación de la UIP que tenía como objetivo verificar la violación de derechos humanos de exdiputados.



"(El presidente Nicolás) Maduro teme a organismos de DDHH y por ello niega la entrada a Venezuela de UIP", escribió en Twitter Solórzano.



Según Solórzano, el Gobierno dijo no estar en "condiciones" de recibir a la misión debido a que está "ocupado" organizando la conmemoración de la Batalla de Carabobo, clave en la Guerra de Independencia de Venezuela, mientras "varios miembros de la UIP estaban por abordar sus vuelos desde Latinoamérica, Europa y África".

Recordó que en 2016, "retiraron la autorización de visas a los miembros de la misión".



La Unión Interparlamentaria "estudia las denuncias de más de 140 violaciones: detenciones arbitrarias, torturas e inhabilitaciones ilegales de las que han sido víctima parlamentarios", agregó.



La oposición venezolana que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó y de la que forma parte Solórzano defiende como "vigente" la Asamblea Nacional electa en 2015, por considerar que el actual Parlamento fue elegido en un proceso que no tuvo garantías democráticas ni transparentes.



Para la oposición, los actuales diputados "usurpan" el Parlamento.