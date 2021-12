Naciones Unidas, 2 dic (EFE).- El edificio central de las Naciones Unidas cerró este jueves todos sus accesos momentáneamente al haberse detectado la presencia de un hombre armado, sin que parezcan existir motivaciones políticas hasta el momento.

El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, dijo que el cierre al tráfico rodado y humano se decidió a las 10.45 como medida preventiva, sin especificar qué tipo de arma portaba el individuo, quien por otra parte ya estaba en manos de la policía de la ONU, que lo estaban interrogando.

