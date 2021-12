Centroamérica celebrará el fin del año sin restricciones por la covid

Desde el inicio de la pandemia en 2020, en Nicaragua no se han aplicado restricciones a causa de la covid, una situación que no ha cambiado para las fiestas de fin de año.

Ciudad de Panamá, 31 dic (EFE).- Centroamérica despide este 2021 sin mayores restricciones por la covid-19, cuya variante ómicron ya ha sido detectada en Panamá y Costa Rica, aunque con llamados de las autoridades a mantener las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.



La vacunación contra la covid-19 avanza en la región, con Costa Rica y Panamá a la cabeza, con el 90 % y el 81 % de la población objetivo con el esquema completo, respectivamente, aunque los países centroamericanos están alerta ante la llegada de la contagiosa variante ómicron del coronavirus.



Sin grandes eventos masivos y con algunas restricciones de aforo y sanitarias debido a la pandemia, los costarricenses celebrarán en familia o con amigos la navidad y el fin de año, épocas en las que las playas suelen estar repletas de personas.



En Panamá, las autoridades han cancelado eventos públicos que algunas comunidades del interior del país habían planificado, para evitar las aglomeraciones, especialmente tras la detección de varios casos de ómicron.



En El Salvador las festividades se vivirán sin restricciones sanitarias debido a la pandemia, ya que fueron levantadas por el Congreso.



Honduras cerrará 2021 entre el júbilo por la histórica elección de Xiomara Castro como nueva presidenta del país, y la amenaza de que la pandemia se recrudezca ante la inevitable llegada de la variante ómicron, según han advertido las autoridades sanitarias.



Guatemala no cuenta con restricciones contra la covid-19 y para esta fiestas solo se ha prohibido la venta y consumo de alcohol entre las 2 y 6 de la mañana. Las autoridades no descartan una nueva ola de la enfermedad en enero, especialmente tras la aparición de la variante omicrón.



Desde el inicio de la pandemia en 2020, en Nicaragua no se han aplicado restricciones a causa de la covid, una situación que no ha cambiado para las fiestas de fin de año. EFE