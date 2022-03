Xi pide a Biden trabajar conjuntamente por la paz mundial

10:50 a.m.

Xi recalcó a Biden que la paz y el desarrollo se enfrentan a "serios desafíos"

Pekín, 18 mar (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, urgió hoy a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a trabajar de forma conjunta por la paz mundial y dijo que la crisis en Ucrania es algo que "no habrían querido ver".



Xi transmitió estas opiniones a Biden durante una reunión telemática, la primera que mantienen los dos líderes desde noviembre pasado, según una transcripción preliminar de la agencia oficial Xinhua.

"China y EE.UU, no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial", afirmó el mandatario chino.



El presidente chino transmitió a su colega estadounidense que "como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como las dos principales economías del mundo, no solo debemos avanzar nuestras relaciones por la senda correcta, sino también compartir nuestra responsabilidad internacional y trabajar por la paz y la estabilidad mundial".



"Los hechos muestran de nuevo que los países no deberían llegar al extremo de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no le interesan a nadie, y lo que más debería atesorar la comunidad internacional es la paz y la seguridad, añadió el mandatario chino.

Las primeras informaciones de los medios estatales chinos sobre la reunión no ofrecen mayores detalles acerca de lo conversado entre Xi y Biden sobre la ofensiva rusa contra Ucrania y tampoco mencionan a Taiwán, territorio sobre el que China reclama la soberanía y que es uno de los mayores puntos de fricción con Washington.



La reunión de hoy se produce menos de una semana después de la mantenida en Roma entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi.

En el trasfondo está también la supuesta petición a China por parte de Rusia de ayuda militar para invadir Ucrania, una solicitud publicada por medios estadounidenses citando a funcionarios de ese país y que Pekín ha calificado de "completamente falsa" y "pura desinformación".



Desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, China ha declarado su apoyo a la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, al tiempo que ha evitado condenar las acciones rusas, que ha evitado definir como "invasión", y ha pedido que se respeten "las legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes.