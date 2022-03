Empate técnico entre los candidatos a la Presidencia de Costa Rica, según un sondeo

Este resultado significa un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es del 3,1 %

San José, 30 mar (EFE).- La última encuesta publicada este miércoles que revela un empate técnico entre los candidatos a la Presidencia de Costa Rica y un caso de financiación electoral paralela, marcan los días previos a la segunda vuelta del próximo domingo.



El sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, divulgada este miércoles, indica que el economista Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, obtiene 41 % de apoyo, mientras que el expresidente y candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, tiene un 38 %.

Este resultado significa un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es del 3,1 %, mientras que los indecisos podrían inclinar la balanza, pues suman el 18,1 %.



La encuesta, aplicada a 1.019 personas los días 24, 25 y 28 de marzo, revela que el 63 % de los entrevistados dijo estar decidido a votar el domingo, lo que se asemeja al número de personas que acudió a las urnas en la primera ronda del 6 de febrero pasado, cuando el abstencionismo llegó al 40 %.



"Las respuestas obtenidas muestran que entre las personas que indican que sí votarán en segunda ronda, el 69 % lo hará por una motivación a favor de un candidato, mientras que solo el 31 % se encuentra movilizado en contra de un candidato en particular", indica el estudio.



Los resultados también muestran que entre las personas que indican que no irán a votar, un 43 % dijo que la principal razón se debe a su valoración negativa de las candidaturas que participan de la segunda ronda, seguido por un 28 % de personas que lo atribuye al desinterés y desilusión con la política, entre otras razones.

CASO DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL

El diario La Nación publicó este martes y miércoles una serie de informaciones que revelan la existencia de un fondo de financiación paralelo del Partido Progreso Social Democrático, del candidato Rodrigo Chaves, que se utilizó para gastos de la campaña.



Según la investigación periodística, la exasistente de Chaves, Sofía Agüero, recibió del empresario y fundador del partido, Jack Loeb, 195.000 dólares en su cuenta personal, dinero con el que se cubrieron gastos electorales del partido.



La legislación costarricense solo permite la financiación a través de las cuentas bancarias de los partidos políticos.

Agüero, hija de un diputado electo del partido, dijo a La Nación que el dinero se utilizó para la campaña electoral de los candidatos a diputados del partido, especialmente en la provincia de San José, pero que desconoce si el candidato presidencial estaba al tanto.



En la primera ronda electoral del pasado 6 de febrero los costarricenses también votaron para escoger a los diputados para el periodo 2022-2026.



Por su parte, el candidato Rodrigo Chaves declaró que siente "toda la paz del mundo", pues afirma que él no ha cometido ningún delito y que desconocía de la existencia de ese dinero.



"Ciertamente es un delito electoral que yo no he cometido, yo espero que no (haya delito), porque a la gente involucrada le causaría problemas", expresó.



"La campaña tiene todos los filtros de ley, hemos actuado con transparencia enorme y así vamos a seguir", agregó.