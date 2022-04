López Obrador presume su "éxito" en una consulta con múltiples lecturas

Con casi el 100 % escrutado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó una participación ciudadana de 17,72 % y 16,46 millones de votos

Ciudad de México, 11 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes su "éxito" en una inédita consulta de revocación de mandato que movilizó a 15 millones de simpatizantes pero que no llegó al 40 % necesario para que fuera vinculante.



"Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente", dijo este lunes el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

PUEDE LEER: Triunfa el "sí" a favor de López Obrador con una participación insuficiente



A lo largo de más de una hora, el presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dedicó a analizar el proceso de revocación celebrado este domingo 10 de abril.



Con casi el 100 % escrutado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó una participación ciudadana de 17,72 % y 16,46 millones de votos.



De estos, poco más de 15,1 millones (91,9 %) votaron a favor de que López Obrador siga en el cargo hasta 2024, frente a 1,06 millones (6,46 %) que votó en favor de la revocación y unos 280.000 que emitieron votos nulos.



La consulta popular deja varias lecturas. Desde la fortaleza del presidente -que en la mayoría de encuestas mantiene una elevada popularidad por encima del 50 %- a la falta de participación ciudadana.



La oposición había llamado a no votar en este ejercicio. Y además, no se llegó al 40 % de votos de la lista nominal de electores necesario para que fuera vinculante.



Cuestionado sobre ello, el presidente dijo hoy que buscará que, para próximas consultas, el porcentaje de participación para que estas sean vinculantes sea menor al actual, de entre un 20 % y un 30 %.

LA FORTALEZA DE MORENA

Si algo ha dejado claro esta consulta es el enorme poder de movilización de Morena, capaces de atraer a 15 millones de simpatizantes a las urnas.



"El presidente tiene una base sólida, muy leal, que puede movilizarse y que es la base con la cual enfrentará en adelante los siguientes retos electorales" como las presidenciales de 2024, dijo a Efe el politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Khemvirg Puente.



Puente señaló que funciona la "máquina electoral" de Morena y del mandatario y está conformada tanto por simpatizantes como por los "beneficiarios" de los programas de Gobierno.

SIGA LEYENDO: Más de 28.000 venezolanos regresaron al país con el "Plan Vuelta a la Patria"



El analista también consideró que la consulta probó las capacidades de Morena para mover a sus votantes. Entre ellas, a través de prácticas dudosas como el "acarreo" o el "puerta por puerta".



Y por ende, pese a no lograr al 40 % necesario, se debe considerar un ejercicio "satisfactorio" para el oficialismo.



El opositor Partido Acción Nacional (PAN) fue este domingo muy crítico con la consulta de revocación y con los resultados obtenidos por el movimiento oficialista.



"López Obrador perdió 15 millones de los votos que obtuvo en 2018" en las presidenciales, dijo en un boletín.



Además, este partido conservador también denunció "promoción ilegal" y un derroche de dinero: "No lograron ni con dádivas ni amenazas llevar a la gente que esperaban", apunto.



Pero ante la dialéctica de quién ganó esta consulta, el maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por The George Washington University y profesor del Tec de Monterrey, Patricio Morelos, dijo a Efe:



"No gana nadie, porque los simpatizantes del presidente López Obrador se quedan con la versión del presidente, con su verdad, que es que ganó la cuarta transformación. Y quién no simpatiza con el presidente, dicen que la consulta fue un fracaso y le dimos un mensaje al presidente", opinó.

CHOQUES CON EL INE Y VEDA ELECTORAL

Este proceso de revocación de mandato ha estado también marcado por los continuos choques entre Morena y el Gobierno federal con los organismos electorales, especialmente el Instituto Nacional Electoral (INE).



"Es una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática", dijo este lunes el mandatario mexicano sobre el INE, incluso después de sus 15 millones de votos.

RECUERDE LEER: EEUU denuncia la "criminalización" y la "censura" a la prensa en El Salvador



También estuvo marcado por las violaciones a la veda electoral.



Sin ir más lejos, este mismo domingo la Secretaría de Hacienda publicó en redes en favor de participar en la consulta, lo que llevó al INE a ordenar su retiro.



"No hubo boicot como tal. El INE hizo una campaña de acuerdo a lo que establece la ley, cumplió lo que establece la ley y con la restricción presupuestal que tenía. Y me parece que es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano", opinó Puente.



"Creo que al instituto electoral le faltaron herramientas para poder castigar esta promoción en veda electoral. Si algo nos quedó claro es que para los políticos es muchas veces mejor 'pedir perdón que pedir permiso'", agregó a su vez Morelos, también socio de la consultora Poligrama.

¿Y SU SUCESOR?

La consulta de revocación también fue un examen de "liderazgos", opinó Morelos. Y es que muchos de los posibles sucesores de López Obrador se volcaron en días recientes en promocionar la consulta de revocación.



Por ejemplo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firme candidata a suceder a López Obrador, convocó el miércoles pasado a una multitudinaria manifestación en favor del mandatario y sus proyectos de Gobierno.



No obstante, esta pelea entre candidatos internos no dejó un vencedor claro porque ninguno llegó a recabar los votos necesarios.



"Me parece que todos quedan a deber respecto de las metas que se les pusieron y esto de ninguna manera fortalece algún liderazgo en particular", concluyó Puente.