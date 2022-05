Colectivo feminista protesta en contra del Gobierno entrante de Costa Rica

El colectivo feminista destacó en un manifiesto que exige una garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el fortalecimiento de institucionalidad.

San José, 8 may (EFE).- Un grupo de mujeres protestó este domingo en contra del Gobierno entrante del presidente, Rodrigo Chaves, para pedir respeto por sus derechos y decir no al acoso.

Con pancartas que decían "No podrán callarnos más", "El Estado es opresor", "No es piropo es acoso", "Exigimos nuestro derecho a un ambiente sano" y "Vivas nos queremos, libres y sin miedo", las manifestantes se acercaron fuera del Congreso costarricense, donde se realizó la ceremonia de investidura de Chaves.

"La policía hizo un despliegue porque vieron que se movilizó el grupo, pero es una marcha pacífica. Más que un reclamo, la protesta busca decir presente y pedir que se avance con transparencia y que se respeten los derechos de las mujeres", afirmó la diputada del izquierdista Frente Amplio, Sofía Guillén, quien acompañó al colectivo.

El colectivo feminista destacó en un manifiesto que exige una garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el fortalecimiento de institucionalidad.

"Exigimos una garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivo pues la igualdad y el cuidado de la vida para por el cuidado de nuestros cuerpos y por el reconocimiento de nuestra autonomía sexual y reproductiva", cita el manifiesto.

Chaves ha estado en medio de la polémica luego de que la prensa local y medios de Estados Unidos informaran sobre denuncias de acoso sexual que fueron interpuestas contra él por funcionarias del Banco Mundial cuando se desempeñaba como economista de esa entidad.

Por esas denuncias a Chaves le aplicaron sanciones internas en 2019.

El candidato ha insistido en que los hechos denunciados nunca ocurrieron y que todo fue un "malentendido cultural" por parte de sus compañeras.

Tras recibir la banda presidencial, Chaves indicó que su discurso que las mujeres son "parte de ese latir incesante de la Patria" y trabajará por detener la discriminación que sufren.

"No toleraremos el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad. No es posible que las mujeres tengan miedo a andar solas por las calle, no es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, trabajo, en un parque o en un concierto. Por eso, mi primer compromiso político será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres", afirmó Chaves.

El mandatario también anunció una directriz para la vicepresidenta de la República, Mary Munive, de crear una comisión para que antes del próximo 16 de julio se emitan acciones para "liberar a las mujeres del acoso sexual", dijo Chaves.