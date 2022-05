Candidatos a la Presidencia de Colombia pisan el acelerador en busca de votos

Bogotá, 15 may (EFE).- Los principales candidatos a la Presidencia de Colombia intensificaron este fin de semana sus giras por todo el país, visitando hasta tres ciudades en un mismo día, para convencer al electorado de que les dé el voto en las elecciones del 29 de mayo, cuando se realiza la primera vuelta.



El candidato de la derecha, Federico "Fico" Gutiérrez, estuvo el sábado en Manizales, Armenia y Pereira, ciudades del Eje Cafetero (centro), en esta última en compañía del jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y hoy visitó Sincelejo (norte) antes de cerrar la jornada en Cartagena de Indias.

Mientras tanto el favorito en las encuestas, Gustavo Petro, del izquierdista Pacto Histórico, que ayer recorrió municipios del departamento caribeño de Sucre, en donde hizo énfasis en que el campesino debe tener apoyo para producir más con tecnología agrícola, retomó este domingo su agenda en Soacha, al sur de Bogotá.

CRÉDITO BARATO Y EDUCACIÓN

En coincidencia con la celebración del Día del Maestro, Petro centró su discurso ante una multitud en Soacha en la necesidad de llevar educación y crédito barato para los habitantes de esa ciudad de cerca de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas por la violencia que han llegado de otras partes del país.



"Soacha no será el patio trasero de Bogotá, sino la puerta de entrada de la Sabana (de Bogotá)", dijo Petro y aseguró que en esta población construirá "sedes universitarias públicas con servicios educativos gratuitos. Aquí comenzará la transformación de la movilidad eléctrica, aquí se instalará el internet como derecho".



El candidato de la izquierda puntualizó que no está de acuerdo en que la solución para construir una economía fuerte en ese municipio cercano a la capital sea la entrada de multinacionales que den empleo.



"Lo que habría que traer aquí no es tanto la multinacional salvadora, que nunca llega, sino lo que habría que traer aquí es el crédito barato y no el 'gota a gota' (un sistema de crédito ilegal manejado por mafias que cobran intereses muy altos)", dijo en la plaza principal de este municipio, la misma en la que hace 33 años fue asesinado el líder liberal Luis Carlos Galán.



En su discurso, insistió en que los jóvenes de Colombia necesitan educarse y obtener créditos para darle vida a empresas pequeñas e impulsar la economía del país.



"Hay jóvenes que necesitan de universidad (...) Hay jóvenes que necesitan que los sistemas de crédito lleguen al municipio de Soacha para poder construir vivienda digna, o empresas emprendedoras", expresó.



El Día del Maestro también lo celebró Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza y cuarto en las encuestas, quien visitó la localidad de San Antonio de Prado, cercana a Medellín (noroeste), donde dijo que "como presidente profesor" se encargará "de dignificar esta profesión tan importante para Colombia".

"FICO" Y LA REGIÓN DE LA MOJANA

Por otro lado, el segundo en las encuestas de intención de voto, "Fico" Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, se dirigió a los habitantes de Sincelejo, capital de Sucre.

A la multitud reunida en la Avenida La Paz, "Fico" Gutiérrez prometió que si se convierte en el presidente de Colombia buscará llevar educación, salud, oportunidades de empleo y un plan especial para la vasta zona campesina de La Mojana.



La Mojana es una subregión de unas 500.000 hectáreas en los caribeños departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre que regula los caudales de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, tres de los más importantes del país, y en ella viven algunas de las comunidades más pobres de Colombia.



"No soy un mesías ni ningún salvador", dijo el aspirante al ahondar que el plan para La Mojana, que ya fue aprobado por el Gobierno, se comenzará a ejecutar en el segundo semestre de este año y que incluye vías, trabajos para mitigar los embates del cambio climático, lo mismo que iniciativas en salud y educación para la gente.



En el caso puntual de Sincelejo, prometió crear oportunidades de empleo, programas de salud, seguridad y suministrar agua potable, esta última una de las necesidades más grandes de esa capital regional.



Igualmente se comprometió a ampliar y sostener los auxilios del Gobierno para los más pobres e incluso dijo que el plan actual, llamado Ingreso Solidario, lo convertirá en "una renta básica para cinco millones de personas".

"En mi Gobierno nadie aguantará hambre", enfatizó y explicó que eso se logrará no solo dándole subsidios a los más pobres, sino creando oportunidades de empleo, empleo y defendiendo la democracia.



Si ninguno de los candidatos obtiene el 29 de mayo la mitad más uno de los votos, como hasta ahora indican las encuestas, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 19 de junio para definir quién será el próximo presidente de Colombia.