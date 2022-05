Perú declara alerta por la viruela del mono pese a no haber detectado casos

10:38 a.m.

Dicha alerta implica "tener los cuidados" y hacer un monitoreo continuo de la población

Lima, 19 may (EFE).- El Gobierno peruano decretó este jueves una alerta sanitaria por la expansión de la viruela del mono y a raíz de los casos detectados en el mundo, pese a que las autoridades del país andino no han localizado contagios en su territorio.



"Estamos declarando la alerta desde el día de mañana, pero, en sí, ya se está declarando en nuestro país. Todavía no tenemos ningún caso, pero sí, ya se está declarando la alerta para prevenir cualquier eventualidad", dijo en una declaración a la prensa el ministro de Salud, Jorge Antonio López.

Dicha alerta implica "tener los cuidados" y hacer un monitoreo continuo de la población, aclaró el ministro, que destacó que están evaluando la compra de vacunas contra la viruela.



Las entidades que estarán a cargo del monitoreo de esta enfermedad son el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) y del Instituto Nacional de Salud (INS) del ministerio de Salud (Minsa), que han llevado a cabo el seguimiento de la pandemia de la covid-19 en los últimos dos años.



Algunos de sus principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga, así como erupciones cutáneas.



Según datos del Ministerio de Salud, el virus de la viruela ingresó a Perú en el siglo XV durante la conquista española y causó un alto número de muertos entre la población nativa y fue erradicada en 1971.



La Organización Mundial de Salud (OMS) declaró su erradicación en el mundo en 1980, después de que el último caso fue reportado en Somalia.

Actualmente, con los casos reportados en Reino Unido, Portugal, España y Estados Unidos, la OMS advirtió que la viruela del mono, que se transmite a través de gotículas o contacto directo con piel u objetos contaminados, supone un riesgo añadido para niños y mujeres embarazadas, que pueden transmitir la enfermedad al feto.



La OMS indicó en un reciente informe que la vacuna contra la viruela convencional es bastante eficaz contra esta enfermedad, aunque, como esta enfermedad fue erradicada hace 40 años y las campañas de inmunización contra ella terminaron poco después, las generaciones más jóvenes no cuentan con esa protección.



El primer caso confirmado en el Reino Unido fue ingresado en un hospital el 6 de mayo, se diagnosticó la enfermedad el 12 de mayo, y tres días después se alertó a la OMS de la presencia de varios casos en el país.