López Obrador defiende la contratación de médicos cubanos en un acto en Nayarit

El mandatario remarcó que aunque no les guste a sus opositores, su Gobierno contratará a médicos cubanos o de otras nacionalidades

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este sábado la contratación de médicos cubanos en un acto en el estado de Nayarit, noroeste del país, al que asistieron ocho especialistas cubanos, los primeros en llegar al país de un grupo de 500.



En un acto en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Rosamorada, Nayarit, el mandatario remarcó que aunque no les guste a sus opositores, su Gobierno contratará a médicos cubanos o de otras nacionalidades para contar con los que necesita el país.



"Es una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contrataran médicos especialistas del extranjero, y van a venir médicos de Cuba", señaló López Obrador en su discurso.



"¿Saben por qué?", cuestionó a los asistentes y respondió: "Porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos, y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia, o de Cuba, o de Japón, o de Francia los vamos a tener aquí", agregó.



El 29 de junio, López Obrador anunció que su Gobierno buscaba contratar a médicos de Europa y Cuba para resolver el déficit de personal sanitario en los hospitales públicos, pese a las críticas de la oposición.



"Vamos a que nos ayuden primero los gobiernos, como es el caso de Cuba, vamos a explorar, estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria", dijo aquel día en su conferencia de todos los días.



El mandatario hizo ese anuncio después de que no se alcanzó la meta de cubrir casi 14.000 vacantes con la campaña de "Reclutamiento para médicos especialistas" que el Gobierno lanzó a finales de mayo.



En una primera etapa Cuba enviará 500 médicos a México tras la firma de un convenio de salud que él firmó el 8 de mayo en su visita a La Habana.



México cuenta con 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes, superior al promedio de 2 por cada 1.000 habitantes de América Latina y el Caribe, pero inferior a la media de 3,5 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El Gobierno ha acusado a los médicos de no querer trabajar en zonas rurales o marginadas, mientras que el personal sanitario ha respondido que hay áreas en las que no pueden trabajar por la violencia.