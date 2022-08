Blinken afirma que las acciones de China en Taiwán "no tienen justificación"

8:53 a.m.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este viernes que los ejercicios militares de China en el estrecho de Taiwán son "acciones provocativas" y suponen una "escalada significativa" que "no tienen justificación" y recalcó que Washington nunca ha querido "provocar una crisis".



"China ha elegido sobreactuar. No hay justificación para esta respuesta extrema y desproporcionada", dijo Blinken durante una rueda de prensa en Nom Pen, donde participa hasta hoy en la reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.



Blinken insistió en que "no hay justificación" para los ejercicios militares chinos a raíz de la visita a la isla el miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, que ha sido el tema candente de los encuentros celebrados estos días en la capital camboyana.



Según el secretario de Estado de EE.UU. China usó la visita de Pelosi, de la que estaba avisada, "como pretexto para incrementar su actividad militar provocadora" en el estrecho de Taiwán y sus alrededores.

El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que buques y aviones de guerra del Ejército de Liberación Popular (ELP) de China cruzaron este viernes la línea media del Estrecho de Taiwán, que funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía Pekín reclama.Los ejercicios militares, que se desarrollan en seis zonas alrededor de la isla, cercándola en la práctica, han incluido prácticas de tiro de largo alcance con misiles convencionales, además del despliegue aéreo de cazas y bombarderos.Blinken aseguró que EE.UU. nada ha cambiado en su política con respecto a Taiwán y que no persigue un cambio en el "statu quo" de la isla ni apoya su independencia.Taiwán, con quien EE.UU. no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y EE.UU., debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.