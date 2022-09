Meloni ataca a la prensa por falsear declaraciones y advierte sobre su hija

Meloni y su compañero, el periodista Andrea Giambruno, también advirtieron a los medios, a través de sus abogado, de que "eviten de cualquier manera y por cualquier medio publicar o divulgar imágenes que retraten" a su hija

La ultraderechista Giorgia Meloni, que prepara la formación de su Gobierno tras su victoria electoral, calificó hoy de "surrealista" que la prensa italiana invente sus declaraciones y pidió que acaben "las mistificaciones" que falsean su mensaje, mientras el jefe del Ejecutivo en funciones, Mario Draghi, desmintió que haya hecho de garante de la primera ministra con Bruselas, París y Berlín.



Además, Meloni advirtió a "todos los medios de comunicación", a través de sus abogados, de que no publiquen imágenes de su hija Ginevra, menor de edad, así como que se abstengan de "acosarla, seguirla o intimidarla".



La líder de Hermanos de Italia, que no había vuelto a hacer declaraciones desde que compareció en la madrugada del lunes para comentar su triunfo, rompió anoche su silencio con una respuesta a la felicitación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y hoy publicó este nuevo mensaje.



"Me parece bastante surrealista que cierta prensa invente mis entrecomillados, publicando reconstrucciones completamente arbitrarias. Que se queden tranquilos: el centroderecha unido ha ganado las elecciones y está listo para gobernar. Basta de mistificaciones", tuiteó.



El tuit incluye una foto en la que aparece con sus socios de coalición, Matteo Salvini (Liga) y Silvio Berlusconi (Forza Italia), junto a algunos de los titulares que han aparecido en la prensa estos días como: "Meloni no cede ante Salvini: 'No le quiero. Es filoruso'" o "El veto de Meloni sobre Salvini: 'Matteo no tendrá ministerios claves'".



"Basta de mentiras, el centroderecha está preparado para gobernar", se lee en la foto que acompaña el tuit.



Meloni y su compañero, el periodista Andrea Giambruno, también advirtieron a los medios, a través de sus abogado, de que "eviten de cualquier manera y por cualquier medio publicar o divulgar imágenes que retraten" a su hija menor de edad; y que también "se abstengan de seguirla, acosarla e intimidarla con presencias inapropiadas"



Así como "de hacer públicos y reconocibles, incluso visualmente, los nombres, direcciones y datos de contacto de los lugares habitualmente frecuentados por la menor (domicilio, colegio, centros deportivos y recreativos, y otros), como ya ha ocurrido de forma temeraria e ilegal en estas horas", segúnel comunicado.



Además, el jefe del Gobierno en funciones, Mario Draghi, desmintió hoy un artículo publicado por el diario "Repubblica" en que se afirma que "el primer ministro hace de garante (de Meloni) con Bruselas, París y Berlín. Las tres condiciones: apoyar a Ucrania, fidelidad a la OTAN y no hacer explotar la deuda" .



El Gobierno "desmiente la tesis y el contenido del artículo", titulado "Kiev y las cuentas públicas, los contactos de Draghi con la UE - 'Meloni mantendrá los pactos'", al asegurar que el presidente del Ejecutivo "no ha hecho ningún pacto ni se ha comprometido a garantizar nada".



"El primer ministro mantiene contactos regulares con los interlocutores internacionales para debatir los principales expedientes de la agenda y mantiene su compromiso de permitir una transición ordenada en el marco de unas relaciones institucionales correctas", añadió Draghi.



La líder ultraderechista está trabajando para la formación de un Ejecutivo mientras que se espera que al 13 de octubre se formen las Cámaras y después, tras una ronda de consultas, el presidente de la República, Sergio Mattarella, indique a Meloni, como ganadora de las elecciones, que forme un Gobierno y le presente la lista de ministros.