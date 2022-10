Dicho comité votó a favor de citar a Trump para que ofrezca su testimonio en su última sesión pública celebrada el pasado 13 de octubre

El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 citó este viernes formalmente al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) a declarar bajo juramento y a entregar documentos.



El panel ha dado a Trump hasta el próximo 4 de noviembre para presentar documentos, mientras que tendrá que declarar "a partir o hacia el 14" de ese mes.



El comité dio a conocer, además, el contenido de la carta que su presidente, el demócrata Bennie Thompson, y su vicepresidenta, la republicana Liz Cheney, enviaron hoy al mandatario, donde destacan el "papel central" que ejerció en el esfuerzo "orquestado e intencionado" de revocar los resultados de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el presidente actual, Joe Biden.



Además, destacan el rol que desempeñó para "bloquear" la transición del poder.

En concreto, el comité acusa a Trump de diseminar información falsa de que se produjo un fraude electoral, lo que fue incapaz de demostrar ante la Justicia al no aportar pruebas, para anular el resultado de la votación.



También considera que el expresidente buscó "corromper" el Departamento de Justicia, además de presionar a funcionarios y legisladores locales para que alteraran los resultados, convocar a decenas de miles de sus partidarios aquel 6 de enero, incitar a la violencia en mensajes en sus redes sociales durante esa fecha y rechazar dispersar a sus partidarios.



Thompson y Cheney indican en la misiva que el comité ha recopilado "pruebas abrumadoras", algunas de ellas provenientes de "docenas" de personas que trabajaron o fueron designadas por Trump, que demuestran que el exmandatario "orquestó personalmente y supervisó" los esfuerzos para anular las elecciones y obstruir una transición pacífica del poder.



También recuerdan que no es la primera vez que se cita a un presidente, dado que existe el precedente de varios mandatarios del país a quienes se les ha solicitado presentar pruebas ante el Congreso.



El comité aprobó por unanimidad citar a Trump hace poco más de una semana, tras más de un año de investigación y después de llamar a declarar a cientos de exfuncionarios y exasesores de su Administración.



Tras esa votación, Trump respondió en su red social, TRUTH, y en una carta enviada al comité arremetiendo contra la labor del panel y ofreciendo indicios de que no piensa colaborar. Lo que no está muy claro es lo que puede pasar en este caso y cuáles serían los siguientes pasos del comité.



El 6 de enero de 2021 unas 10.000 personas, la mayoría seguidores de Trump, se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria electoral de Biden. Hubo cinco muertos y unos 140 agentes heridos.