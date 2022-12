El exfiscal Anticorrupción de Guatemala no pagará compensación al Estado

La jueza Oly Gonzalez, titular del Tribunal Octavo del Organismo Judicial guatemalteco, determinó que la PGN no evidenció cuál fue el daño que la exfiscal provocó al Estado y por eso rechazó su petición

La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra (c) sale de una audiencia tras conocer un fallo en su contra.

Un tribunal guatemalteco resolvió este miércoles que la exfiscal anticorrupción Virgina Laparra, condenada por un delito administrativo, no deberá devolver los salarios que recibió del Estado entre 2018 y 2019.



La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó que Laparra pagara bajo concepto de reparación digna unos 27.000 dólares, salario que percibió entre octubre del 2018 y noviembre del 2019, cuando se desempeñaba como jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del departamento (provincia) de Quetzaltenango.



Sin embargo, La jueza Oly Gonzalez, titular del Tribunal Octavo del Organismo Judicial guatemalteco, determinó que la PGN no evidenció cuál fue el daño que la exfiscal provocó al Estado y por eso rechazó su petición.



Laparra fue condenada a 4 años de prisión conmutables el pasado 16 de diciembre por el delito de abuso de autoridad.



La exfiscal enfrentó este proceso penal porque en 2018 denunció administrativamente en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cayendo en un "abuso de poder", porque a criterio del acusador Laparra actuó "por motivación particular".





Laparra dijo a EFE la semana pasada que el juicio era "una venganza política por la lucha anticorrupción" y "alguien debía pagar y me eligieron a mí".



Al menos 24 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales y jueces que investigaron o juzgaron a personajes implicados en corrupción, salieron al exilio en medio de persecución penal en su contra durante los últimos cuatro años.



Varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional exigieron al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presentaba serias falencias.