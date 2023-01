Los retrasos de vuelos en EE.UU. se siguen acumulado este miércoles y van ya por más de 7.600 pese al levantamiento hace más de cuatro horas de la orden de la autoridad de aviación federal que prohibía las salidas domésticas por un fallo informático.

Según el seguidor de vuelos Flightaware, hay ya 7.694 retrasos en vuelos dentro, hacia y desde EE.UU. y 1.176 cancelaciones.

Diez minutos antes de las 9.00 hora local del este de EE.UU. (14.00 GMT), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dio luz verde a las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender por un problema informático.

All flights currently in the sky are safe to land. Pilots check the NOTAM system before they fly. A Notice to Air Missions alerts pilots about closed runways, equipment outages, and other potential hazards along a flight route or at a location that could affect the flight.