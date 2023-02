Cardenal hondureño tilda de "triste espectáculo" la fallida elección del Supremo

"Que triste el espectáculo que estamos viviendo en algo que debería ser transparente como la elección de los nuevos magistrados de nuestro poder Judicial”. dijo Rodríguez

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, tildó este domingo de "triste espectáculo" los tres intentos fallidos del Parlamento de su país para elegir a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

"Que triste el espectáculo que estamos viviendo en algo que debería ser transparente como la elección de los nuevos magistrados de nuestro poder Judicial”. dijo Rodríguez en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa.

Agregó que "porque diálogos de sordos, dónde no se quieren oír las opiniones de todos, si no (que) se quiere hacer prevalecer el capricho de una persona o de pocas personas".

El Parlamento de Honduras no pudo el sábado, en un tercer intento, lograr los consensos entre las principales bancadas para elegir a los nuevos magistrados del Supremo para un periodo de siete años (2023-2030).

Leer más: Diputados hondureños sin acuerdo en segundo intento para elegir Supremo

Diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder) y el Nacional, primera fuerza de oposición, presentaron en la víspera dos mociones nominativas, pero ninguna fue respaldada por la mayoría de los diputados.

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, anunció que el lunes se reunirán los jefes de las bancadas para acordar el día y la hora de la nueva sesión para intentar de nuevo elegir a los nuevos magistrados del Supremo.

“Por cierto, ahí no puedes estar Dios, ahí no está la verdad. Donde hay manipulaciones, dónde pasan sesiones y sesiones de mentiras y de engaños, si nos guiase la verdad, la verdad nos hace libres nos dice el Evangelio, pero donde hay manipulaciones y dónde hay caminos torcidos ahí no puede estar la verdad y ahí no puede estar Dios”, subrayó el religioso.

Pidió a los hondureños "orar fuertemente " para que los diputados "se dejen guiar por la luz y no por la oscuridad, se dejen guiar por la verdad y la justicia, y no porque querer buscar intereses alejados de los verdaderos intereses del pueblo".

Rodríguez aseguró, además, que" el camino de la mentira no lleva a la verdad, el camino de la manipulación no lleva a la justicia y no se puede construir la paz en la injusticia, en la mentira, en la ley de la selva".

Añadió que hoy "toca verdaderamente cuestionarnos si este Evangelio es una luz para nuestro pueblo o se quiere seguir simplemente las mismas ideologías que sirven solamente a grupos de interés y no al bien común”.

El cardenal hondureño instó a los hondureños a orar para que no se haga "la voluntad de pocas personas que nunca serán felices porque nunca tendrán la paz en su conciencia".