México registra un déficit comercial de 1.844 millones de dólares en febrero

8:54 a.m.

Tan solo en febrero, las exportaciones totales sumaron 44.934,1 millones de dólares, un monto inferior en 2,8 % al del mismo periodo del año pasado, precisó el organismo con base en cifras originales

México tuvo en febrero pasado un déficit comercial de 1.844 millones de dólares con caídas en las exportaciones, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La cifra negativa se compara con el superávit de 1.286 millones de dólares de febrero de 2022 aunque es un déficit menor al de 4.125 millones de dólares de enero pasado, según recordó el organismo autónomo en su reporte.



De esta forma, México acumula un déficit comercial de 5.969,5 millones de dólares en lo que va de 2023, un aumento interanual de casi 20 %.



Las ventas petroleras decrecieron un 19,2 % interanual y se situaron en 2.271,6 millones de dólares.



Mientras que las no petroleras se redujeron un 1,8 % hasta los 42.662,5 millones de dólares, detalló.



"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron, a tasa anual, 2,2 % y las canalizadas al resto del mundo descendieron 17,8 %", ahondó el Inegi.



En contraste, las importaciones totalizaron 46.778,5 millones de dólares, un 4,1 % más que la cantidad reportada en el mismo mes del pasado año.



Las compras petroleras crecieron un 12,9 % año contra año, al ubicarse en 4.881,2 millones de dólares.



Mientras que las no petroleras aumentaron un 3,1 % al sumar 41.897,3 millones de dólares.



"Al considerar las importaciones por tipo de bien, se registraron incrementos anuales de 15,8 % en las importaciones de bienes de consumo, de 0,1 % en las de bienes de uso intermedio y de 28,4 %, en las de bienes de capital", detalló el Inegi.



México tuvo en 2022 un déficit comercial de 26.241,1 millones de dólares, una cifra 141,5 % mayor al dato también negativo de 10.939 millones de dólares de 2021.



El país se ha afianzado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para impulsar su crecimiento económico, que fue de 3,1 % en 2022, una cifra que el Gobierno pretende replicar este 2023.