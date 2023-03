Perú oficializa el retiro de su embajador en Colombia por "injerencia" de Petro

11:50 a.m.

En la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Castillo

El Gobierno de Perú oficializó este jueves, mediante una resolución suprema, su decisión de retirar de manera definitiva a su embajador en Colombia en protesta por las reiteradas opiniones contrarias al Ejecutivo de Dina Boluarte del presidente de ese país, Gustavo Petro.

La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano y ratificó el anuncio que hizo el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores ante las opiniones "injerencistas y ofensivas" de Petro, al que acusó de persistir "en distorsionar la realidad" al desconocer que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) dio un fallido autogolpe el pasado 7 de diciembre.



La resolución recordó que el diplomático Félix Denegri fue nombrado embajador peruano en Colombia el 15 de septiembre de 2021 y asumió sus funciones el 1 de diciembre de ese año, tras lo cual indicó que sus funciones se darán "por terminadas" en una fecha que será fijada mediante una resolución ministerial.





"Cancelar las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes" de Denegri, agregó antes de darle "las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones".



La resolución fue firmada por la presidenta Boluarte y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y, de esa manera, determina que las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia quedan a nivel de encargados de negocios.



Al anunciar la medida, el Ministerio de Exteriores detalló este miércoles que la actitud de Petro y sus "continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo" entre Perú y Colombia.



En ese sentido, subrayó que "hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados".



En febrero pasado, el Congreso peruano ya había declarado persona non grata a Petro por sus comentarios contra el gobierno de Boluarte y otras entidades del Estado, al no reconocer la legitimidad de su gestión.



Así, en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Castillo, quien está detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.



"Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso", expresó Petro ante la presencia de la ministra Gervasi, quien le contestó que Castillo no estaba presente porque "dio un golpe de Estado".



Perú también retiró en febrero pasado a su embajador en México, a raíz de los comentarios de su presidente Andrés Manuel López Obrador de abierto rechazo a la legitimidad de Boluarte, quien llegó al Ejecutivo peruano en 2021 como vicepresidenta de Castillo.