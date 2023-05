Ucrania presiona en Bajmut, la "antesala" de su contraofensiva

"Las fuerzas ucranianas continúan contraatacando en la zona de Bajmut", señala en su último informe el Instituto para el Estudio de la Guerra

Ucrania aumenta la presión sobre las tropas rusas y continúa su avance en el frente de Bajmut, la "antesala" de su inminente contraofensiva en la que Kiev planea aprovechar la tensión entre los mercenarios del Grupo Wagner y la cúpula militar de Moscú.



"Las fuerzas ucranianas continúan contraatacando en la zona de Bajmut", señala en su último informe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).



El centro analítico cita al comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, quien confirmó ayer que las tropas ucranianas están avanzando en áreas no especificadas del frente.



Mientras, el portavoz del Mando Operacional del Este, Serhiy Cherevaty, aseguró que las fuerzas de Kiev liberaron 17,3 kilómetros cuadrados de territorio en dirección a Bajmut durante tres días de contraataques.

RUSIA RECONOCE PRESIÓN EN BAJMUT

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo de intentos "masivos" de las fuerzas armadas de Kiev de romper las líneas de defensa rusas en torno a Bajmut.



"Al norte y al sur de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) el enemigo efectuó intentos masivos de romper las defensas de nuestras tropas", afirmó el portavoz castrense Ígor Konashénkov.



Según Konashénkov, todos los ataques de las tropas de Kiev "fueron repelidos".

"No se permitió la ruptura de las líneas defensivas de las tropas rusas", aseguró.



Según Moscú, Ucrania sufrió en el eje Soledar-Bajmut más de 400 bajas en un día, entre muertos y heridos.



En los combates en esa zona también fallecieron dos coroneles rusos, reveló Konashénkov.

LA TENSIÓN ENTRE WAGNER Y DEFENSA CONTINÚA

Este domingo el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que sus unidades continúan el avance en Bajmut y protegen los flancos que previamente abandonaron algunos militares del ejército regular.



Durante la jornada de este sábado, las unidades de Wagner avanzaron 550 metros en distintas direcciones en Bajmut, dijo Prigozhin en un mensaje de audio, difundido por su servicio de prensa.



Actualmente, agregó, quedan por conquistar "1,78 kilómetros cuadrados de territorio".



También aseguró que los militares del ejército regular ruso "no huyeron" de los flancos y se han sumado ahora a los combatientes de Wagner para defender las posiciones ocupadas y contener a las fuerzas ucranianas.



En otras declaraciones realizadas a lo largo de la jornada de hoy, Prigozhin confirmó la escasez de munición que aún sufre el grupo militar al no satisfacer el Ministerio de Defensa sus reiteradas peticiones de suministro.



No obstante, según el empresario, eso no influye en el número de los reclutas que se alistan en el Grupo Wagner sabiendo que es "una estructura que cuida de cada soldado" y "hace todo lo necesario para que el combatiente sobreviva".

MÁS ATAQUES CON MISILES

El Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania informó por su parte del derribo anoche de tres misiles de crucero y 25 drones durante los ataques lanzados por Rusia desde varias direcciones.



En un comunicado en Telegram precisó que Rusia atacó con drones Shahed-136/131, con misiles Kalibr desde buques en el mar Negro y con misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55 desde aviones de aviación estratégica Tu-95MS.



Además, "durante la jornada del 13 de mayo y al comienzo de la del 14 de mayo, la aviación táctica del Ejército del Aire realizó hasta cincuenta salidas para enfrentarse al enemigo y proporcionar cobertura aérea a los cazas", agrega el comunicado.



Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo que había realizado ataques nocturnos contra puntos de despliegue de tropas ucranianas y depósitos de munición en Ternopil (oeste) y Petropavlivka (centro-este).



"Los objetivos del ataque fueron alcanzados", sostiene un comunicado castrense.

LA CONTRAOFENSIVA, CASI LISTA

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró hoy convencido de que su país está "casi listo" para el triunfo, al referirse a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, agregó, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar.



"Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.



Su principal asesor, Mijailo Podolyak, opinó a su vez que los combates en Bajmut son la "antesala" de la contraofensiva y una especie de "puerta" que puede conducir al éxito de esa operación militar.



Mientras, de acuerdo con el analista ruso Serguéi Markov, la contraofensiva ucraniana "ya está en marcha" y tiene varias vertientes.