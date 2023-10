09:10 AM

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que las primeras armas nucleares tácticas ya han llegado a Bielorrusia en un proceso que terminará con su despliegue en el país vecino como muy tarde a finales de año.



"Las primeras (armas nucleares tácticas) han sido transportados a Bielorrusia. Hasta finales del verano, finales de año todo este proceso habrá concluido. Pero se trata de una medida de disuasión", recalcó Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Hace una semana Putin dijo que el despliegue del armamento nuclear táctico en territorio bielorruso empezaría a partir del 7 o 8 julio.



Los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Bielorrusia, Víktor Jrenin, suscribieron a finales de mayo en Minsk los documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares no estratégicas en territorio de la antigua república soviética.



En marzo pasado el jefe del Kremlin anunció un acuerdo con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, para el despliegue de armas nucleares tácticas en el país vecino, con el que ha acelerado en los últimos dos años la integración de la política de defensa.



Militares bielorrusos recibieron en abril formación en Rusia sobre el uso de municiones especiales tácticas para los misiles Iskander-M, capaces de usar no solo armas convencionales, sino también nucleares.



Ese mismo mes se había completado el entrenamiento de las fuerzas bielorrusas para operar aviones de ataque Su-25, que fueron equipados para portar armas nucleares tácticas.



El ministro ruso de Defensa ha dejado claro que Moscú retendrá el control sobre las ojivas y la decisión de su eventual uso.



"Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia: el control sobre ellos y la decisión de utilizarlos sigue siendo de la parte rusa", enfatizó en mayo en Minsk.



El jefe del Kremlin reiteró este viernes que ya ha dicho en numerosas ocasiones que las armas nucleares solo pueden ser utilizadas por Rusia si hay una amenaza a la integridad territorial, la independencia, la soberanía y la existencia del Estado ruso.



"Las armas nucleares han sido creados para garantizar la seguridad y la existencia del Estado ruso. Pero no hay ninguna necesidad" de recurrir a ellas, subrayó.



Consideró que todos los debates que hay en torno a esta posibilidad "rebajan el umbral para el uso de estas armas".



Sí dejó claro que Rusia tiene "más de estas armas que los países occidentales" y es por lo que ellos quieren "empujarnos a empezar a discutir" su eventual uso.



"De ninguna manera", enfatizó, al tiempo que subrayó que para Rusia tener superioridad en armas nucleares "es una ventaja competitiva" para el país.