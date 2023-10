Bolsonaro dice que todavía no hay nadie con "sello" para sustituirlo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) evitó este lunes nombrar a un sucesor político y dijo que todavía no hay nadie con "sello" para tomar el relevo, después de ser inhabilitado la semana pasada para los próximos ocho años.



Bolsonaro declaró durante una entrevista con el canal Jovem Pan que "no es justo" que intenten dividir su "botín" electoral, y se arrogó parte del crédito en la emergencia de figuras como la del exministro y actual gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, uno de los nombres que se barajan para sustituirlo.



"No hay nombre de conocimiento en todo el país para hacer lo que yo hice en cuatro años. Nosotros ayudamos a surgir ciertos liderazgos", dijo el político ultraderechista. "Buenos nombres aparecieron, pero aún no tienen ese sello para hablar de Brasil entero", agregó.



Pese a no apostar por ningún nombre en concreto, Bolsonaro abogó por un perfil con posiciones claras de derecha y rechazó a aquellos que defienden por un movimiento hacia el centro.

"Van a aparecer [liderazgos] precoces, como ya apareció uno precoz diciendo 'ni derecha, ni izquierda, vamos para el centro para unir a todo el mundo", dijo. "Sea caliente o sea frío, pero no sea templado", añadió.



A la espera de saber si el equipo de defensa de Bolsonaro presenta un recurso ante el Supremo Tribunal Federal contra la inhabilitación, el expresidente, de 68 años, reconoció que está en la "UCI" [unidad de cuidados intensivos], pero aseguró que "todavía no está muerto".



El Tribunal Superior Electoral determinó el viernes pasado por cinco votos a dos declarar inelegible a Bolsonaro por abuso de poder, tras organizar una reunión con embajadores extranjeros durante la cual lanzó acusaciones infundadas contra las urnas electrónicas que se iban a utilizar en las elecciones presidenciales.