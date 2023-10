Activistas y migrantes ven una nueva ola migratoria en la frontera sur de México

Activistas mexicanos y migrantes advirtieron este martes de una nueva ola migratoria que llega a la frontera sur de México desde distintos países, en particular de Cuba, con la meta de llegar a Estados Unidos a pesar de las mayores restricciones desde el fin del Título 42.



Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, estableció que la aplicación CBP One que instauró Washington para procesar los casos de asilo no ha impedido que la gente se arriesgue a migrar.



“Esta aplicación lo único que ha hecho es traer más migración, las oleadas de migrantes van a seguir viniendo porque las causas son las que están expulsando a las personas”, comentó a EFE.



Lo que ocurre en la frontera sur muestra que el flujo de migrantes que atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos va en aumento otra vez pese a una caída inicial tras el fin del Título 42 en mayo, como señaló la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en México a EFE la semana pasada.

Mujica explicó que las lluvias en la región del Darién, que divide a Panamá de Colombia, entorpecieron la migración, pero en cuanto terminen las precipitaciones crecerá el flujo de personas.



En el grupo actual llegó Adonis, originario de Cuba, quien busca en Tapachula realizar su trámite migratorio para obtener una cita para llegar a la frontera de México con Estados Unidos.



“La mayoría somos cubanos, vamos a trabajar, las nuevas leyes lo que hacen es dificultar más la migración para las personas que van buscando un mejor futuro, tenemos que pasar por la frontera", comentó a EFE.



Desde la frontera de México con Guatemala, este migrante de oficio taxista pidió a Estados Unidos que facilite la reunificación familiar.



Otro de los isleños es Félix, quien viaja acompañado de su hijo, con la expectativa de iniciar el proceso para verificar su cita del CBP One.



“Bastante bien, venimos a hacer un trámite en migración, con CBP One para volar de Tapachula a México, a Estados Unidos, no sabemos, vamos a usar la aplicación como nos digan", indicó.



La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.



La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.