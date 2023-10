Prigozhin ha ordenado vacaciones hasta agosto para los mercenarios, dice un comandante

09:18 AM

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha ordenado vacaciones para los mercenarios hasta principios de agosto tras la fallida sublevación protagonizada por los combatientes en junio pasado, aseguró hoy uno de los comandantes de la empresa militar privada, alias "Lotus", a un periodista ruso.



"A todos nos enviaron de vacaciones hasta principios de agosto, hay muchas tareas por delante que deben resolverse, por lo que Yvgeny Víktorovich (Prigozhin) decidió dejar que todos descansen", relató Antón Yelizárov al periodista Timofey Ermakov, según publican canales de Telegram de blogueros militares.



"Personalmente, hace cinco años que no voy al mar con mi familia, otros chicos ahora también están inmersos en asuntos familiares. Para dar a todos la oportunidad de descansar ante el gran trabajo que tenemos que hacer, tal decisión fue tomada por el consejo de comandantes" del Grupo Wagner, señaló "Lotus".



La charla se produjo en una cafetería en el sur de Rusia, donde el periodista se encontró de casualidad con Yelizárov, quien le explicó que después de las vacaciones comenzará el trabajo para trasladar a los wagneritas a Bielorrusia en virtud del acuerdo alcanzado con el Kremlin para detener la rebelión armada a cambio de ninguna persecución penal.

"Primero necesitamos infundir sangre nueva. Lo segundo y más difícil es el acceso a Bielorrusia. Tenemos que preparar bases, campos de entrenamiento, coordinar con los gobiernos y administraciones locales, organizar la interacción con las fuerzas del orden de Bielorrusia y establecer la logística", explicó.



"Hay mucho trabajo y las tareas no son fáciles, pero cuanto más difícil es la tarea, más interesante es. Creo que podemos hacerlo", indicó Yelizárov.



Esta semana el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, dijo que Prigozhin, que debía exiliarse en Bielorrusia, se encontraba en San Petersburgo y sus mercenarios en sus bases en Rusia.



Explicó que aún no se ha resuelto el problema del traslado de los wagneritas al país y que Wagner tiene una visión "diferente" de su futura misión, que consistiría, según Lukashenko, en entrenar y asesorar al Ejército.



En todo caso dijo, se definirá la vinculación con el Grupo Wagner y Bielorrusia por ley o un decreto presidencial.



El comandante de Wagner también dijo que está siguiendo la situación en Ucrania y que está "preocupado por lo que está sucediendo allí".



"Pero cuando no te escuchan, ignoran todas las propuestas y formas de resolver los problemas, incluso cuando hablas de eso con todo el mundo, entonces probablemente sea mejor a veces dar un paso al lado y observar lo que sucede desde afuera", señaló "Lotus".



"Aunque es malditamente insultante y doloroso cuando hay propuestas y oportunidades para resolver el problema y se descartan. Como solían decir nuestros sabios antepasados, esperemos y veamos. Y nos haremos a un lado y miraremos en silencio", dijo.



Sin embargo, señaló que, si los mercenarios son llamados a ayudar a la patria por el pueblo ruso están listos para hacerlo.