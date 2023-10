Guatemala elige un cambio de rumbo con la elección de su nuevo presidente

Guatemala decidió este domingo un cambio de rumbo con la elección del académico Bernardo Arévalo de León como su nuevo presidente para el período 2024-2028 y un nuevo rechazo a la candidatura de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, el tercero en fila.



Arévalo de León obtuvo 2,4 millones de votos en total, la cifra más alta en la historia de Guatemala, mientras que Torres acumuló 1,5 millones de papeletas a su favor, en un balotaje que contó con un 55 por ciento de abstencionismo.

El presidente electo, del partido político Movimiento Semilla, expuso esta noche que "las urnas se han expresado" y "lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción".



Arévalo de León añadió que acepta "con mucha humildad esta victoria" brindada por la población guatemalteca con un 59 % del total de votos, de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral.

SIN MAYORES INCIDENTES

La segunda vuelta electoral que se celebró este domingo no tuvo mayores incidentes, aunque todas las miradas están puestas ahora sobre el Ministerio Público (Fiscalía), que desde el 12 de julio ha intentado suspender la candidatura de Arévalo de León y a su partido político, Movimiento Semilla.



Precisamente hace dos días el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos, al igual que la cúpula del Ministerio Público, indicaron que este mismo lunes 21 de agosto podrían haber capturas en contra de miembros de Semilla por un supuesto caso de firmas ilegales en 2018.



Independientemente de lo que suceda en los próximos días, la victoria de Arévalo de León refleja el cambio de rumbo elegido por los guatemaltecos para darle la espalda a los partidos tradicionales y de derecha que han gobernado el país desde hace 70 años.





Considerado un partido progresista y de izquierda moderada, la agrupación Movimiento Semilla nació de la mano de las manifestaciones anticorrupción registradas en 2015 en Guatemala y que llevaron a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) por un escandaloso y millonario caso de sobornos.



Arévalo De León, quien actualmente es diputado, llegó al balotaje impulsado por un sólido voto urbano, con la promesa de combatir la corrupción en el país centroamericano y la intención de emular la presidencia de su padre, Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó el país entre 1945-1951.



El presidente recién electo no ha anunciado su gabinete de Gobierno para el período de cuatro años que iniciará el 14 de enero próximo en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.



Al respecto, Giammattei dijo este domingo que se llevará a cabo una "transición ordenada" cuando el Tribunal Supremo Electoral oficialice el triunfo de Arévalo de León, que de paso fue felicitado por el presidente con una llamada telefónica.

TERCERA DERROTA CONSECUTIVA

En el otro extremo, la ex primera dama Torres Casanova acumuló su tercera derrota consecutiva en el balotaje por la presidencia, a la espera de confirmar si continuará o no dentro de la política en el país centroamericano.



La exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) no se ha pronunciado tras los números que dieron como ganador de la segunda vuelta electoral a Arévalo de León por encima de la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)



La rueda de prensa de Torres Casanova, programada para esta noche, ha sido cancelada después de la divulgación de los resultados, que dejan a la ex primera dama en segundo lugar, tal y como sucedió en 2015 y también en 2019.



Los datos sobre las votaciones de este domingo precisan que Torres Casanova ganó en cinco de los 22 departamentos que componen Guatemala, pero la gran diferencia en favor de Arévalo de León también estuvo en la capital del país, donde obtuvo un aproximado del 75 % de los sufragios válidos.