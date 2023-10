El proceso electoral en Guatemala sufrió este lunes un nuevo golpe, otro más en la lista, con la suspensión del partido de Movimiento Semilla, del presidente electo el pasado 20 de agosto en las urnas, Bernardo Arévalo de León.



La suspensión de manera "provisional" por parte del Tribunal Supremo Electoral a la agrupación de Arévalo de León abre un sinnúmero de interrogantes a la espera de la investidura programada para el próximo 14 de enero.



"Guatemala viviendo horas oscuras", indicó en sus redes sociales la exfiscal general Thelma Aldana, a quien no le permitieron participar como candidata a la presidencia en 2019 con el Movimiento Semilla.



"Antes eran balas. Ahora son jueces y fiscales atacando la democracia", añadió Aldana, exiliada en Estados Unidos.



La suspensión del Movimiento Semilla fue confirmada a EFE por el mismo partido político socialdemócrata, ordenada por el Registro de Ciudadanos, departamento del mismo Tribunal Supremo Electoral.

MAGISTRADOS SE DESLIGAN DE SUSPENSIÓN

El cese de la vida jurídica del Movimiento Semilla opacó la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde certificaron la victoria de Arévalo de León en las urnas el pasado 20 de agosto.



Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se desligaron de la orden enviada por uno de sus funcionarios para suspender al Movimiento Semilla.





En rueda de prensa, los magistrados del tribunal electoral dijeron no estar "al tanto" de la decisión de suspender a Semilla, ordenada por uno de sus empleados, el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz.



La suspensión del Movimiento Semilla fue notificada de manera oficial, según confirmó a EFE el mismo partido político, mientras los magistrados indicaron que se encontraban "sesionando" durante las últimas horas y no conocen el caso de manera oficial.



De acuerdo con los magistrados, el partido político tiene tres días para apelar la decisión, ya que ellos no actuarán de oficio pues no les corresponde, según argumentaron.



Referente a la incertidumbre que la suspensión genera el proceso electoral y su falta de conocimiento de la suspensión, los magistrados aseguraron que Arévalo de León será presidente el próximo 14 de enero por un período de cuatro años.

PUEDE LEER: Guatemala elige un cambio de rumbo con la elección de su nuevo presidente



"Los ciudadanos lo dijeron en las urnas, y nosotros hoy lo estamos garantizando", indicó la presidenta del tribunal, Irma Palencia.



Por su parte, el magistrado Gabriel Aguilera aseguró que "la noticia hoy" es la certificación del triunfo de Arévalo de León por parte del tribunal.



Arévalo de León ganó la presidencia el pasado 20 de agosto tras superar en la segunda vuelta electoral a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un margen de casi un millón de votos.



Sin embargo, de acuerdo con expertos, Arévalo de León y su partido están bajo asedio desde el 12 de julio por el Ministerio Público (Fiscalía) debido a un supuesto caso de firmas falsas en 2018 durante la fundación del partido.



Tanto la cúpula de la Fiscalía, como el juez penal que ordenó la suspensión del Movimiento Semilla, Fredy Orellana, han sido sancionados por Estados Unidos bajo acusaciones de "socavar" la Justicia.



Según la visión de analistas políticos y la misma ley guatemalteca, la suspensión "provisional" del Movimiento Semilla podría dar paso a problemas a sus diputados para llegar al Congreso y ya dentro del Parlamento podrían tener inconvenientes para ejercer algunas funciones.



De igual forma, ya el hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), el candidato Roberto Arzú García-Granados, había advertido semanas atrás de un plan para suspender al Movimiento Semilla y así evitar que Arévalo de León tome posesión.



Arzú García-Granados, cuya candidatura electoral fue suspendida de manera "ilegal" en su opinión, agregó en aquel momento que dicha estrategia para no darle el poder a Arévalo de León sería confirmar la suspensión del partido y así generar las condiciones para que el actual presidente, Alejandro Giammattei, entregue el poder al Congreso, donde su partido, Vamos, tiene mayoría.



La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público un informe donde se describen dos planes para asesinar a Arévalo de León, de acuerdo a información a la que tuvo acceso el partido político guatemalteco recabada por fuentes distintas.