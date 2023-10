Canadá evacua de Israel en un avión militar a 130 de sus ciudadanos

10:45 AM

Canadá evacuó este jueves de Israel en un avión militar a unos 130 canadienses, según informó el ministro de Defensa del país norteamericano, Bill Blair.



En un mensaje publicado en la red social X, anteriormente Twitter, Blair señaló que "el primer vuelo de evacuación de las Fuerzas Armadas canadienses ha salido de Tel Aviv con aproximadamente 130 pasajeros a bordo".



Blair añadió que un segundo avión militar canadiense partirá pronto del aeropuerto israelí.



Los ciudadanos y residentes permanentes canadienses están siendo evacuados por las autoridades canadienses a Atenas desde donde embarcarán en vuelos comerciales con destino a Canadá.





Las autoridades canadienses han indicado que 4.249 canadienses están registrados en Israel y 476 en Gaza y Cisjordania.



Pero altos funcionarios canadienses reconocieron el miércoles que hasta que las autoridades israelíes no habiliten un corredor humanitario, los que se encuentran en Gaza no podrán acceder a los vuelos de evacuación.



El Gobierno canadiense ha reconocido oficialmente la muerte de dos de sus ciudadanos en los ataques del fin de semana de Hamás en Israel. El fallecimiento de una tercera persona ha sido confirmada por su familia a la espera de que las autoridades israelíes informen oficialmente de su muerte.



Además, tres canadienses están desaparecidos según dijo el miércoles la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly.



Pero Joly se ha negado a confirmar si Hamás mantiene rehenes canadienses entre las más de 100 personas secuestradas tras su incursión del fin de semana para "no aumentar su valor y poner sus vidas en peligro".