Papa pide liberar a los rehenes israelíes y abrir corredores humanitarios en Gaza

El papa Francisco pidió hoy que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de la Franja de Gaza y renovó su llamamiento para la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.



En su nuevo llamamiento, el papa volvió a pedir "encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto" y que se garantice el "derecho humanitario" sobre todo a Gaza.



Francisco instó "a que no se derrames más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar" y subrayó que "las guerras son siempre una derrota".



"Sigo con gran dolor lo que sucede en Israel y Palestina y pienso sobre todo en los tantos pequeños y ancianos. Renuevo el llamamiento por la liberación de los rehenes y pido encarecidamente que los niños , los enfermos, los ancianos, las mujeres y los civiles no sean víctimas del conflicto", dijo Francisco asomado a la ventana del palacio apostólico para el rezo del ángelus.

Y añadió: "Hay que respetar el derecho humanitario y sobre todo en Gaza todo en casa donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios para ayudar a toda la población".



Lamentó que ya han muerto tantísimas personas y entonces urgió a que no "se derrame más sangre inocente, ni en Tierra santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta, las guerras son siempre una derrota, siempre".



"La oración y la fuerza tranquila es santa y es lo que hay que ofrecer a la fuerza diabólica, del odio, del terrorismo y la guerra", añadió.



También invitó a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa para dedicar el próximo martes 17 de octubre una jornada de oración y el ayuno.